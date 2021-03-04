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Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41061
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
Не корректный опрос
Где вариант ответа:Нет,не планирую участвовать в этом фарсе устроенном ради поднятия популярности активистам, которые решили что им надо вернуть области эфимерный час прикрываясь при этом наукой и здоровьем детей,когда как надо возвращать 2 часа а не один! Но на 2 часа им плевать им главное показать себя популистами якобы переживающим за народ)
Где вариант ответа:Нет,не планирую участвовать в этом фарсе устроенном ради поднятия популярности активистам, которые решили что им надо вернуть области эфимерный час прикрываясь при этом наукой и здоровьем детей,когда как надо возвращать 2 часа а не один! Но на 2 часа им плевать им главное показать себя популистами якобы переживающим за народ)
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 270
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 14:49
Абайка, да ты лучший! Полностью согласен с твоим мнением. А деятелям, которые эту тему мутят, идите снег покидайте, уже светло)
М
(Полноправные пользователи)
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- 24.02.19
- Сообщений:
- 139
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 15:23
Чёт я заблудилась? А где сам-то опрос, как проголосовать?
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 08:24
Цитата:
Я же советовал вам для начала изучить вопрос, прежде чем огульно уводить проблему в сторону, гиперболизируя подход к ней и этим размывая желание и возможности ее решения.
На самом деле истинный полдень это величина, меняющаяся в течение года. Например, в октябре истинный полдень наступает в 13:29. Таким же образом время полдня зависит и от географических координат местности. И если осреднить время наступления полдня для Костанайской области, а она размером не такая уж маленькая, то станет ясно, что для корректировки времени в соответствии с природным необходимо и достаточно произвести сдвиг всего на один час, а никак не на два.
abaika95:
когда как надо возвращать 2 часа а не один!
когда как надо возвращать 2 часа а не один!
Я же советовал вам для начала изучить вопрос, прежде чем огульно уводить проблему в сторону, гиперболизируя подход к ней и этим размывая желание и возможности ее решения.
На самом деле истинный полдень это величина, меняющаяся в течение года. Например, в октябре истинный полдень наступает в 13:29. Таким же образом время полдня зависит и от географических координат местности. И если осреднить время наступления полдня для Костанайской области, а она размером не такая уж маленькая, то станет ясно, что для корректировки времени в соответствии с природным необходимо и достаточно произвести сдвиг всего на один час, а никак не на два.
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 12:06
Цитата:
Не натягивайте свою сову суждения на глобус проблемы
Изучите для начала вопрос и все потуги активистов чтобы потом не переобуваться в воздухе
Активисты намерены вернуть час а затем! ЗАТЕМ поднимать вопрос о возвращении всей страны к истинному природному времени
Тоесть если вы не поняли о чем речь в чем я уверен, то поясню
Они сейчас прикрываясь заботой о детях и якобы здоровье граждан хотят нашу область подвергнуть социальному эксперименту по переводу времени на 1 час чтобы потом опять же исходя из своих хотелок начать компанию по возвращению страны к природному времени
Что естественоо не возможно их просто пошлют в одно место с такими идеями
И они это прекрасно знают потому истинный их эксперимент и заключается в том чтобы нашу область по примеру Кызылординской ввергнуть в неудобство с возвращением этого часа котрый никак не повлияет ни на здоровье граждан ни на сон,никак не повлияет только разозлит народ особенно те сферы которые задействованы по работе со столицей и всем востоком (Алматы) с которым у нас больше экономических связей чем с западом....
[Исправлено: abaika95, 05.03.2021 - 13:16]
Маркс:
то станет ясно, что для корректировки времени в соответствии с природным необходимо и достаточно произвести сдвиг всего на один час, а никак не на два.
то станет ясно, что для корректировки времени в соответствии с природным необходимо и достаточно произвести сдвиг всего на один час, а никак не на два.
Не натягивайте свою сову суждения на глобус проблемы
Изучите для начала вопрос и все потуги активистов чтобы потом не переобуваться в воздухе
Активисты намерены вернуть час а затем! ЗАТЕМ поднимать вопрос о возвращении всей страны к истинному природному времени
Тоесть если вы не поняли о чем речь в чем я уверен, то поясню
Они сейчас прикрываясь заботой о детях и якобы здоровье граждан хотят нашу область подвергнуть социальному эксперименту по переводу времени на 1 час чтобы потом опять же исходя из своих хотелок начать компанию по возвращению страны к природному времени
Что естественоо не возможно их просто пошлют в одно место с такими идеями
И они это прекрасно знают потому истинный их эксперимент и заключается в том чтобы нашу область по примеру Кызылординской ввергнуть в неудобство с возвращением этого часа котрый никак не повлияет ни на здоровье граждан ни на сон,никак не повлияет только разозлит народ особенно те сферы которые задействованы по работе со столицей и всем востоком (Алматы) с которым у нас больше экономических связей чем с западом....
[Исправлено: abaika95, 05.03.2021 - 13:16]
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 14:05
Цитата:
Цитата:
Кстати, о сове, напомнило:
- Будь здорова. Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать.
- Я не чихала.
- Нет, ты как раз чихнула, Сова. Извини, я тебя перебил.
- Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала! Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула.
- Но и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул.
Это к тому, что кроме как от вас и г-на без имени, больше ни от кого не слышал о переводе стрелок на два часа назад. Вернуть природное время - это перевести время на один час назад. То есть сделать то же самое, что сделали в Кызылорде, выдернуть население из пучины неудобства и вернуть нормальный, здоровый образ жизни. Кроме этих радостей данный шаг обеспечит правильность работы всех приложений, особенно навигаторов, основанных на определении часового пояса по географическим координатам. Не нужно будет постоянно держать в голове декретное смещение, а для стыковки с Астаной можно сделать рабочий день с 8:00 до 17:00, как было тогда, когда деревья были большими и их не пилили почём зря.
[Исправлено: Маркс, 05.03.2021 - 14:11]
abaika95:
Не натягивайте свою сову суждения на глобус проблемы
Не натягивайте свою сову суждения на глобус проблемы
Цитата:
abaika95:
Активисты намерены вернуть час а затем! ЗАТЕМ поднимать вопрос о возвращении всей страны к истинному природному времени
Активисты намерены вернуть час а затем! ЗАТЕМ поднимать вопрос о возвращении всей страны к истинному природному времени
Кстати, о сове, напомнило:
- Будь здорова. Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать.
- Я не чихала.
- Нет, ты как раз чихнула, Сова. Извини, я тебя перебил.
- Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала! Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула.
- Но и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул.
Это к тому, что кроме как от вас и г-на без имени, больше ни от кого не слышал о переводе стрелок на два часа назад. Вернуть природное время - это перевести время на один час назад. То есть сделать то же самое, что сделали в Кызылорде, выдернуть население из пучины неудобства и вернуть нормальный, здоровый образ жизни. Кроме этих радостей данный шаг обеспечит правильность работы всех приложений, особенно навигаторов, основанных на определении часового пояса по географическим координатам. Не нужно будет постоянно держать в голове декретное смещение, а для стыковки с Астаной можно сделать рабочий день с 8:00 до 17:00, как было тогда, когда деревья были большими и их не пилили почём зря.
[Исправлено: Маркс, 05.03.2021 - 14:11]
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 14:27
Цитата:
Я вам уже советовал тут
Спросите у г-ы Ведлер ее любимый учебник по географии за 6 класс котрый она всем пихает как Библию
Почитайте на досуге
Цитата:
Вам сейчас неудобно жить?
Расскажите о своих проблемах
И я даю вам ваш зуб что докажу что все ваши личные проблемы зависят от вашего образа жизни но не как от 1 часа,акимата или глобального потепления)
Цитата:
Странно что по этим координатам наше географическое время в UTC +4 когда как хотят нас ввергнуть в UTC +5
Цитата:
Маркс:
Вернуть природное время - это перевести время на один час назад.
Вернуть природное время - это перевести время на один час назад.
Я вам уже советовал тут
Спросите у г-ы Ведлер ее любимый учебник по географии за 6 класс котрый она всем пихает как Библию
Почитайте на досуге
Цитата:
Маркс:
время - это перевести время на один час назад. То есть сделать то же самое, что сделали в Кызылорде, выдернуть население из пучины неудобства и вернуть нормальный, здоровый образ жизни
время - это перевести время на один час назад. То есть сделать то же самое, что сделали в Кызылорде, выдернуть население из пучины неудобства и вернуть нормальный, здоровый образ жизни
Вам сейчас неудобно жить?
Расскажите о своих проблемах
И я даю вам ваш зуб что докажу что все ваши личные проблемы зависят от вашего образа жизни но не как от 1 часа,акимата или глобального потепления)
Цитата:
Маркс:
основанных на определении часового пояса по географическим координатам.
основанных на определении часового пояса по географическим координатам.
Странно что по этим координатам наше географическое время в UTC +4 когда как хотят нас ввергнуть в UTC +5
Цитата:
Маркс:таким образом люди будут просыпаться в темноте как и сейчас,в чем тогда смысл перевода времени?)
можно сделать рабочий день с 8:00 до 17:00, как было тогда, когда деревья были большими и их не пилили почём зря.
можно сделать рабочий день с 8:00 до 17:00, как было тогда, когда деревья были большими и их не пилили почём зря.
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 16:47
Цитата:
Вы лучше поезжайте в Одессу, там прямо на вокзале сядете в трамвай пятый номер, проедете три остановки, потом идите ещё два квартала прямо и три квартала направо, потом на трамвае второй номер едете ещё две остановки и таки доедете до Привоза, там покупаете гуся и советуете ему все, что думаете, потому что ему вряд ли станет хуже от ваших советов.
Цитата:
Похоже, что даже если акимат публично высечет вас с семьей шпицрутенами на центральной площади без всяких на то оснований, вы легко сможете убедить себя и домочадцев, что это только из-за вашего образа жизни, но никак не из-за акимата.
Цитата:
У немцев есть такое выражение "Ordnung muss sein", что означает - во всем должен быть порядок. Сейчас вот устроили бардак со временем, потом разрешат мусор из окон выбрасывать, а потом - бац и в дамки от какого-нибуль вируса. Кому-то нужен такой вариант развития событий? Всегда лучше сразу придерживаться нормы, чем потом маяться с непонятными отклонениями и мутациями.
abaika95:
Я вам уже советовал тут
Я вам уже советовал тут
Вы лучше поезжайте в Одессу, там прямо на вокзале сядете в трамвай пятый номер, проедете три остановки, потом идите ещё два квартала прямо и три квартала направо, потом на трамвае второй номер едете ещё две остановки и таки доедете до Привоза, там покупаете гуся и советуете ему все, что думаете, потому что ему вряд ли станет хуже от ваших советов.
Цитата:
abaika95:
И я даю вам ваш зуб что докажу что все ваши личные проблемы зависят от вашего образа жизни но не как от 1 часа,акимата или глобального потепления)
И я даю вам ваш зуб что докажу что все ваши личные проблемы зависят от вашего образа жизни но не как от 1 часа,акимата или глобального потепления)
Похоже, что даже если акимат публично высечет вас с семьей шпицрутенами на центральной площади без всяких на то оснований, вы легко сможете убедить себя и домочадцев, что это только из-за вашего образа жизни, но никак не из-за акимата.
Цитата:
abaika95:
в чем тогда смысл перевода времени?)
в чем тогда смысл перевода времени?)
У немцев есть такое выражение "Ordnung muss sein", что означает - во всем должен быть порядок. Сейчас вот устроили бардак со временем, потом разрешат мусор из окон выбрасывать, а потом - бац и в дамки от какого-нибуль вируса. Кому-то нужен такой вариант развития событий? Всегда лучше сразу придерживаться нормы, чем потом маяться с непонятными отклонениями и мутациями.
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