Отправлено: - 12:06

Маркс:

то станет ясно, что для корректировки времени в соответствии с природным необходимо и достаточно произвести сдвиг всего на один час, а никак не на два.

[Исправлено: abaika95, 05.03.2021 - 13:16]

Цитата:Не натягивайте свою сову суждения на глобус проблемыИзучите для начала вопрос и все потуги активистов чтобы потом не переобуваться в воздухеАктивисты намерены вернуть час а затем! ЗАТЕМ поднимать вопрос о возвращении всей страны к истинному природному времениТоесть если вы не поняли о чем речь в чем я уверен, то пояснюОни сейчас прикрываясь заботой о детях и якобы здоровье граждан хотят нашу область подвергнуть социальному эксперименту по переводу времени на 1 час чтобы потом опять же исходя из своих хотелок начать компанию по возвращению страны к природному времениЧто естественоо не возможно их просто пошлют в одно место с такими идеямиИ они это прекрасно знают потому истинный их эксперимент и заключается в том чтобы нашу область по примеру Кызылординской ввергнуть в неудобство с возвращением этого часа котрый никак не повлияет ни на здоровье граждан ни на сон,никак не повлияет только разозлит народ особенно те сферы которые задействованы по работе со столицей и всем востоком (Алматы) с которым у нас больше экономических связей чем с западом....