8 и 9 февраля в Костанае не выходили на линию водители автобусов, протестовавшие таким способом против введения дифференцированного тарифа и внедрения электронной оплаты проезда на общественном транспорте. Сотни горожан мерзли на остановках, хотя представители акимата заявляли, что «транспортного коллапса не произошло». Причем горожанам еще повезло - если бы к забастовке присоединились водители других перевозчиков, последствия могли быть еще серьезнее. «НГ» попыталась разобраться - а были ли другие возможности у водителей заявить о своем протесте? Читать статью
Никогда не понимал истинный смысл митингов и пикетов а уж тем более их запретов? Ладно пойму что власть боится майдана но для этого должны быть причины прям геополитического характера сродни украинскому где власть решила за народ с кем дружить а с кем нет? Ладно Власть боится и арабского сценария где искра была после того как в Тунисе городской инспектор оштрафовал торговца чебуреками за то что тот торгует не в положенном месте,за это торговец поджог себя на площади и из искры возгорелось пламя.... Что дальше с арабскими революциями было мы прекрасно видим Войны,геноцид,убийства а нормальной жизни так и не пришло.. Африка Ладно пустое Но у нас то что? Ну выйдет бабка с плакатом что изменится ? Ну постоит на морозе пол часа и домой побежит рассказывать бабкам на лавочке что она герой,ну выйдут 15 автобусников в парке победы покричат,их Сми заснимет и что дальше? Власть боится что дальше пойдут политические? Так вы включайте политтехнологии,выводите на митинги борцов за права животных! Или борцов против абортов или против фильма борат! И таких полно и они выйдут с охотой!)) Сделайте так как в Америке где митинги это просто выход людей! Ну пусть ходят пусть кричат Естественно если будут нарушения закона то тут должна полиция уже решать проблемы Но в общем и целом,народу надо давать выхлоп,надо дать свои нервы выплеснуть как на стадионе! Лебон для кого писал свои труды? Дайте народу покричать! И живите пол года в тишине пока народ будет смаковать свое геройство))
abaika95: Ладно Власть боится и арабского сценария где искра была после того как в Тунисе городской инспектор оштрафовал торговца чебуреками за то что тот торгует не в положенном месте,за это торговец поджог себя на площади и из искры возгорелось пламя....
Таких "идейных" за чебуреки в КЗ нет, они в Европу перебрались.
Нет проблем или их меньше, когда они решаются или выслушать могут. А у нас как огня боятся толпы, это же надо на морозе почти три часа люди кричали - аким выходи!. Можно подумать ему не сказали что люди пришли на площадь.
Потому что любой пикет, любой намек на митинг в первую очередь дискредитирует якобы власть, неизгладимым пятном ложится на их репутацию и карьеру... ведь если узнают выше, местные баи получат нагоняй... и ж..а в кресле может и не усидеть. Они то считают себя чуть ли не семь пядей во лбу руководителями, у которых "сытый и довольный" народ только и может вилять хвостом в момент наступления Нурлыкуна. Казаться, а не быть - это девиз любого нашего чиновника!
сайлау курманов: же надо на морозе почти три часа люди кричали - аким выходи!. Можно подумать ему не сказали что люди пришли на площадь
Ну так-то им вроде сразу сказали заходите на переговоры,нет они решили пойти на принцип и пока лично аким их не позовет никуда не пойдут) акимату тоже надо было пойти на принцип,оставить их там и пусть кричат сколько влезет,хоть до утра, всеровно к вечеру все бы разбежались)Цитата:
yudjin: Казаться, а не быть - это девиз любого нашего чиновника!
Это и твой девиз тоже) Критика ради критики и никакого профита от тебя
peshexod: Местные баи пытаются сохранить иллюзию всеобщего благоденствия.
Зачем иллюзию? У нас и так тишь да гладь божья благодать Есть некоторые моменты по которым ведётся точечный разбор А так что у нас проблемного? Ну обиделись вы что вам общагу медколледжа во дворе впихнули,проиграли вы суды кто вам виноват? Ну выходите на пикет с бабушками а вам в ответ мед колледж 900 здоровых молодых людей выведет и перекричит вас) На любой митинг найдется антимитинг)
peshexod: областной ответственный и решает, остальные обслуживают этот шест власти, поэтому именно он и нужен был, а он не очень охотчив к общению с массами.
Так он их в акимате ждал для разговора а этим перекупщикам надо было чтобы он принципиально вышел и их позвал) Кто так дела делает? Гопота с района И что в итоге то? Разделили эту гопоту по всей стране в лучших традициях Цезаря а самые буйные что больше кричали первыми побежали жёлтые номера получать) И стоило так орать?))
Мне, кажеться, Абайка, тут прав: "...запретный плод, сладок.." - разреши народу, РЕАЛЬНО, а не на бумаге, собираться на площадях по любому поводу: - бродячие собаки, диф.тариф на автобусы, многодетные матеря, армянские машины, вакцинация, перевод стрелок часов, вырубка деревьев и прочее, прочее - и НИЧЕГО не будет, никакого ажиотажа, всё будет привычным, обыденным и потом ЭТО всё рядовому обывателю, элементарно НАДОЕСТ. Власть действительно БОИТЬСЯ испортить свои показатели, свои надуманные рейтинги и прочее. Это примерно, то же самое что и работа пресловутых мониторинговых групп: сидит область, например в красной зоне, а выявляемость нарушения МАЛЕНЬКАЯ, вот их и накручивают: вперёд на МСБ: где протокола, где штрафы, где показатели работ и так далее. Ну и это НЕУМЕНИЕ , БОЯЗНЬ и СТРАХ власти разговаривать со СВОИМ народом, ибо после советской власти , ОНИ элементарно разучились разговаривать с народом, вести диалог. Поэтому они нанастроили, за счёт этого же народа: стеклянные кабинеты, виртуальные правительства, отчёты акимов и прочую дребедень.
ACROS: Мне, кажеться, Абайка, тут прав: "...запретный плод, сладок.." - разреши народу, РЕАЛЬНО, а не на бумаге, собираться на площадях по любому поводу
Прав отчасти, Вы рассуждаете с позиции холопа (не оскорбляя) и многие в стране привыкли и кого то даже устраивает, что от него ничего не зависит. Но это в корне не правильно, у нас же исполнители исполняют не свою роль, они вроде формально для народа, а фактически народ и их налоги для них. Действительно ничего страшного если пенсионер выйдет с плакатом против стройки или митинг за отставку акима.
Страшно, что народ не хотят слушать, хотят Президент в последнее время говорит об этом постоянно, но до мест это не доходит. Вчера автобусники на эмоциях вытащили акима, а завтра толпой к нему завалятся и разговор вряд ли получится конструктивный. Вот чего боятся надо.
Ну вот. Неужели кто-то на форуме думает, что в России по другому? Потом форумчане высказывают "Негодование" - Навальный устраивает митинги несогласованные... Дайте согласование и посмотрите сколько человек придёт в реальности. На Болотной было много, а теперь у него сторонников в разы больше. Что только подтверждает выводы этой статьи - чем больше противодействия, тем больше будет митингующих.
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