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Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41061
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
Жительница Костаная Зауре ЖУМАБАЕВА обнаружила сидящую на дороге сову - как ей показалось, необычного окраса. На сову пытались нападать собаки, а неестественно вывернутое крыло свидетельствовало о травме, несовместимой с полётом.
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а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 138
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
вот как у людей рука подымается такую красоту убивать и калечить???
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 8
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 15:23
Молодец зауре. Вакцинацию без очереди
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 138
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 18:51
Зауре человек с большой буквы.увы нас почему то немного таких.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2733
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 21:03
Цитата:
да как стало!
стало сразу стало
да как стало!
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 454
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 05.03.21 - 10:27
Вчера вечером Александр Хорошунов сообщил, что полярная сова умерла. Она была слишком ослаблена, не принимала пищу. Видимо, при травмировании крыла птица потеряла много крови и к тому же неизвестно, сколько дней она провела на улице до того, как её обнаружили. Лечение птиц довольно сложно, что связано с особенностями их физиологии. В частности, если на сову нападала кошка или собака и укусила её, то бактерии, попавшие в её кровь со слюной нападавшего, смертельны для птиц. Ветеринары оценивают риск развития смертельной инфекции для птиц после укуса кошки в 70%, а после укуса собаки в 40%. Мы не можем сказать, что было с совой перед тем, как мы её поймали, но такой сценарий вполне вероятен. Впрочем, было нападение домашних хищников на сову, или нет, судя по привязанной к ноге птицы кордовой нити, в начале смертельной цепочки стоит именно двуногое существо. Извините, человеком его называть нет желания.
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 10:36
Цитата:
Елена Пикельная:Интересно шашлык вкусный из совы? Вы не не в курсе? Хотелось бы попробывать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13726
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 10:59
Цитата:
Vit, ты самоубийца? Елена Пикельная животных больше чем людей любит. И, если не ошибаюсь, она ещё и вегетарианец.
Vit:
Интересно шашлык вкусный из совы?
Интересно шашлык вкусный из совы?
Vit, ты самоубийца? Елена Пикельная животных больше чем людей любит. И, если не ошибаюсь, она ещё и вегетарианец.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1995
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 11:01
Цитата:
мясо хищников вкусным не бывает. А учитывая, что рацион совы на 90% это грызуны, то в её мясе еще и паразитов полно. Хищники всегда в движении, потому сколько такое мясо не готовь, все равно будет очень жестким.
Vit:
нтересно шашлык вкусный из совы?
нтересно шашлык вкусный из совы?
мясо хищников вкусным не бывает. А учитывая, что рацион совы на 90% это грызуны, то в её мясе еще и паразитов полно. Хищники всегда в движении, потому сколько такое мясо не готовь, все равно будет очень жестким.
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 11:42
Цитата:
Victor Yang:Я на днях купил собаку детям лабрадор. Типа добрая. Я им сразу сказал если меня она укусит. Я ее 👉вышвырну с балкона,Елена реально выкину и пофиг что вы будите переживать на этот повод
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 17
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 13:23
Цитата:
Цитата:
Странная у вас избирательность.
Зачем добро выкидывать?
Vit:
Интересно шашлык вкусный из совы? Вы не не в курсе? Хотелось бы попробывать.
Интересно шашлык вкусный из совы? Вы не не в курсе? Хотелось бы попробывать.
Цитата:
Vit:
Я на днях купил собаку детям лабрадор. Типа добрая. Я им сразу сказал если меня она укусит. Я ее 👉вышвырну с балкона
Я на днях купил собаку детям лабрадор. Типа добрая. Я им сразу сказал если меня она укусит. Я ее 👉вышвырну с балкона
Странная у вас избирательность.
Зачем добро выкидывать?
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 14:13
Цитата:
urmas:Да добрый Я! В этом и вся беда. Был бы злой не купил бы. Дети живут отдельно звонят, мне. Папа надо плейсткйшн. Купил . Папа надо собаку. Купил. Слишком добрый. Другие мозги пудряд не балуют. А Я так не могу. Ненавижу себя за это. Злее надо быть. Незя детей баловать. Перебор у меня с ними. Другие алименты дали 5000 теньге и живут и тащатся. А Я дал 30 000. Одел в школу, купил компы-шмопы, собак. Одеваю полностью в школу. Телефоны у каждого ну а как? Это не алементы. Люблю же их до самой смерти буду любить.
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