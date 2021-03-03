Отправлено: - 13:23

Vit:

Интересно шашлык вкусный из совы? Вы не не в курсе? Хотелось бы попробывать.

Vit:

Я на днях купил собаку детям лабрадор. Типа добрая. Я им сразу сказал если меня она укусит. Я ее 👉вышвырну с балкона

Цитата:Цитата:Странная у вас избирательность.Зачем добро выкидывать?