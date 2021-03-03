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≡ Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41060
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
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Жительница Костаная Зауре ЖУМАБАЕВА обнаружила сидящую на дороге сову - как ей показалось, необычного окраса. На сову пытались нападать собаки, а неестественно вывернутое крыло свидетельствовало о травме, несовместимой с полётом.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
138
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
#1
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вот как у людей рука подымается такую красоту убивать и калечить???
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
8
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 15:23
#2
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Молодец зауре. Вакцинацию без очереди
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
138
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 18:51
#3
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Зауре человек с большой буквы.увы нас почему то немного таких.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2733
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 21:03
#4
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Цитата:
стало сразу стало

да как стало! :-)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
454
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 05.03.21 - 10:27
#5
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Вчера вечером Александр Хорошунов сообщил, что полярная сова умерла. Она была слишком ослаблена, не принимала пищу. Видимо, при травмировании крыла птица потеряла много крови и к тому же неизвестно, сколько дней она провела на улице до того, как её обнаружили. Лечение птиц довольно сложно, что связано с особенностями их физиологии. В частности, если на сову нападала кошка или собака и укусила её, то бактерии, попавшие в её кровь со слюной нападавшего, смертельны для птиц. Ветеринары оценивают риск развития смертельной инфекции для птиц после укуса кошки в 70%, а после укуса собаки в 40%. Мы не можем сказать, что было с совой перед тем, как мы её поймали, но такой сценарий вполне вероятен. Впрочем, было нападение домашних хищников на сову, или нет, судя по привязанной к ноге птицы кордовой нити, в начале смертельной цепочки стоит именно двуногое существо. Извините, человеком его называть нет желания.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10102
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 10:36
#6
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Цитата:
Елена Пикельная:
Интересно шашлык вкусный из совы? Вы не не в курсе? Хотелось бы попробывать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13726
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 10:59
#7
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Цитата:
Vit:
Интересно шашлык вкусный из совы?

Vit, ты самоубийца? Елена Пикельная животных больше чем людей любит. И, если не ошибаюсь, она ещё и вегетарианец.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1995
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 11:01
#8
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Цитата:
Vit:
нтересно шашлык вкусный из совы?

мясо хищников вкусным не бывает. А учитывая, что рацион совы на 90% это грызуны, то в её мясе еще и паразитов полно. Хищники всегда в движении, потому сколько такое мясо не готовь, все равно будет очень жестким.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10102
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 05.03.21 - 11:42
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Я на днях купил собаку детям лабрадор. Типа добрая. Я им сразу сказал если меня она укусит. Я ее 👉вышвырну с балкона,Елена реально выкину и пофиг что вы будите переживать на этот повод 8-)
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