Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...

Отправлено: - 10:27

Вчера вечером Александр Хорошунов сообщил, что полярная сова умерла. Она была слишком ослаблена, не принимала пищу. Видимо, при травмировании крыла птица потеряла много крови и к тому же неизвестно, сколько дней она провела на улице до того, как её обнаружили. Лечение птиц довольно сложно, что связано с особенностями их физиологии. В частности, если на сову нападала кошка или собака и укусила её, то бактерии, попавшие в её кровь со слюной нападавшего, смертельны для птиц. Ветеринары оценивают риск развития смертельной инфекции для птиц после укуса кошки в 70%, а после укуса собаки в 40%. Мы не можем сказать, что было с совой перед тем, как мы её поймали, но такой сценарий вполне вероятен. Впрочем, было нападение домашних хищников на сову, или нет, судя по привязанной к ноге птицы кордовой нити, в начале смертельной цепочки стоит именно двуногое существо. Извините, человеком его называть нет желания.