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≡ Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41060
Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 04.03.21 - 23:00
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Полиция уже задержала двух подозреваемых, убивших пожилых женщину и мужчину ради ограбления. Подробности дела рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11464
Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 04.03.21 - 23:00
#1
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Тауелсиздык созрел
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
145
Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 05.03.21 - 07:46
#2
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Как всегда деньги были нужны на покупку Боярышника!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3835
Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 05.03.21 - 07:51
#3
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Кто то своей жизнью рискует спасая чужую, а кто то отнимает что бы упороться.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
507
Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 05.03.21 - 10:33
#4
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за копейки убили на пузырь. Когда уже в ДУИС возьмутся за голову и начнут отправлять такой сброд на тяжёлые работы, дабы хоть как-то воспитать такой биомусор. Ну или кончить в тяжелых условиях, хоть какая-то польза.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10102
Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 05.03.21 - 10:58
#5
Комментарий удален модератором.
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