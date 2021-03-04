Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе

Отправлено: - 10:33

за копейки убили на пузырь. Когда уже в ДУИС возьмутся за голову и начнут отправлять такой сброд на тяжёлые работы, дабы хоть как-то воспитать такой биомусор. Ну или кончить в тяжелых условиях, хоть какая-то польза.