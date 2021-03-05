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≡ Как будут учиться школьники 5 марта в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41060
Как будут учиться школьники 5 марта в Костанайской области
Отправлено: 05.03.21 - 08:58
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Занятия для учащихся областного центра первой смены всех классов пройдут в дистанционном формате, сообщили в отделе образования Костаная. Такое решение принято в связи с усилением ветра.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11179
Re: Как будут учиться школьники 5 марта в Костанайской области
Отправлено: 05.03.21 - 08:58
#1
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наверное теперь будут и в случае дождя
переводить на дистанционный режим обучения.
или жары.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7276
Как будут учиться школьники 5 марта в Костанайской области
Отправлено: 05.03.21 - 09:28
#2
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Уже совсем кукушку сбили тёткам из гороно... Хотел было в школьную группу написать, а когда солнце за тучку зайдет тоже уроки в школе отменять будут?
Кого растите? Неприспособленных дойти 100 метров до школы?
А между тем, намедни, министерство безобразования признало, что дистанционка отбросила уровень знаний минимум на год, в первую очередь по языкам и математике.... теперь 1,5-2 учебных года потребуется, чтобы наверстать плоды этого ватсапнутого и зумовского преподавания.
Но они продолжают в том же духе...

[Исправлено: yudjin, 05.03.2021 - 09:31]
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
126
Re: Как будут учиться школьники 5 марта в Костанайской области
Отправлено: 05.03.21 - 10:09
#3
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Цитата:
Уже совсем кукушку сбили тёткам из гороно... Хотел было в школьную группу написать, а когда солнце за тучку зайдет тоже уроки в школе отменять будут? Кого растите? Неприспособленных дойти 100 метров до школы? Источник:

Полностью согласен!
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