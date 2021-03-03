Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко Читать новость
В отличие от тебя, мудрило, не только складывал буквы в слова. Да и глупости с личными примерами в комментариях не писал. А вот ты не смог даже прибиться к какой-нибудь одной мысли и попытаться ее хоть как-то аргументировать. Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.
N0name: как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно [Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]
В детстве была такая присказка - по чужим словам как блоха по интимному месту. Ты ведь не можешь придумать даже мало-мальского креатива ради интереса читателей твоего бреда, кроме того, не можешь без исправления написать такую простенькую коротенькую фразу, поэтому лучше сделай над собой усилие и не пиши больше. Твой жалкий детсадовский слив засчитан.
Вчера удивил вечерний выпуск ТРК "Алау",как будто вкл ОРТ или РТР. Показали какую-то женщину врача общей практики,которая убеждала всех о вреде перевода времени в природный диапазон. Типа все с ума сойдут и вымрут. Ну такое несла,похлеще Скабеевой. Интересно,а какие исследования или учёная степень позволили этому "врачу общей практики" делать такие выводы?? И кто она такая вообще нам это внушать с экрана обл канала?? Понятно что Алау давно подмял под себя акимат,но чтобы так открыто делать из нас стадо-это позвольте.
Тенгри опубликовал статью со ссылкой на Алау, где "медики" (на самом деле один врач 4-й поликлиники) говорят о вреде перевода - то что "все привыкли". Похоже, власти очень сильно не хотят этого перевода, раз такие статьи заказывают.
Victor Yang: Тенгри опубликовал статью со ссылкой на Алау, где "медики" (на самом деле один врач 4-й поликлиники) говорят о вреде перевода - то что "все привыкли".
Прочитал статью, это уже совсем какое-то мордорское Запределье. Что значит привыкли? А маленькие дети, которые ещё только привыкают, а те, которые ещё только ждут появления на свет, им только предстоит привыкать! А те, кому больше 40 лет, они большую часть жизни привыкали к правильному времени.
То есть, по мнению врача, если я бросая курить и выпивать, возвращаюсь к нормальной жизни, но при этом испытываю неудобства, то мне лучше продолжать гробить себя? Это вообще врач?
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