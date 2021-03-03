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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41071
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
75
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 20:27
#45
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Цитата:
Маркс:

Цитата:
Дело все в том, что вот уже более 15 лет как наш регион, после отмены в Казахстане перевода часов, завис в летнем времени, опережая географически верное на 1 час 46 минут

ты статью то читал? чудило :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
506
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 23:46
#46
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Вот дожились,решаем об очевидной вещи,которая доказана наукой и вообще всем цивилизованным миром! Позорище! Ау,наука РК,а ведь они существуют,я про часовые пояса :lol: Но в нурлыкунии своя "наука" :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1102
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 00:20
#47
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Цитата:
N0name:
ты статью то читал? чудило

В отличие от тебя, мудрило, не только складывал буквы в слова. Да и глупости с личными примерами в комментариях не писал. А вот ты не смог даже прибиться к какой-нибудь одной мысли и попытаться ее хоть как-то аргументировать. Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
75
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 05.03.21 - 01:01
#48
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Цитата:
Маркс:
Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.

этому больше не наливать!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1102
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 08:29
#49
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Цитата:
N0name:
этому больше не наливать!

Когда нечего больше сказать
И звенит пустота в голове
Крикни - "Этому не наливать!"
А себе закажи ещё две.
(с) Маркс
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kholodai
§ kholodai
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.09.10
Сообщений:
17
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 05.03.21 - 18:01
#50
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А вот жители торгая против,они привыкли жить по времени Астаны,тут надо поднять вопрос, может им присоединиться к Акмолинской области, они же намного ближе к ней относятся.Аркалык от нас 600км
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
75
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 18:48
#51
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Цитата:
Маркс

Цитата:
И звенит пустота в голове

как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно

[Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1102
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 19:19
#52
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Цитата:
N0name:
как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно [Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]

В детстве была такая присказка - по чужим словам как блоха по интимному месту. Ты ведь не можешь придумать даже мало-мальского креатива ради интереса читателей твоего бреда, кроме того, не можешь без исправления написать такую простенькую коротенькую фразу, поэтому лучше сделай над собой усилие и не пиши больше. Твой жалкий детсадовский слив засчитан.

P.S. И оставь в покое личку. Не делай себе нервы.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
75
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 05.03.21 - 20:25
#53
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Цитата:
Маркс:

Цитата:
В детстве была такая присказка

не льсти себе, оно у тебя не закончилось
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1102
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 00:36
#54
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Цитата:
N0name:
не льсти себе, оно у тебя не закончилось

Этой фразой ты себя просто уконтрапупил контрольным в голову, признав, что даже ребенок умнее тебя.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
506
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 09:15
#55
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Вчера удивил вечерний выпуск ТРК "Алау",как будто вкл ОРТ или РТР. Показали какую-то женщину врача общей практики,которая убеждала всех о вреде перевода времени в природный диапазон. Типа все с ума сойдут и вымрут. Ну такое несла,похлеще Скабеевой. Интересно,а какие исследования или учёная степень позволили этому "врачу общей практики" делать такие выводы?? И кто она такая вообще нам это внушать с экрана обл канала?? Понятно что Алау давно подмял под себя акимат,но чтобы так открыто делать из нас стадо-это позвольте.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13729
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 09:24
#56
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Тенгри опубликовал статью со ссылкой на Алау, где "медики" (на самом деле один врач 4-й поликлиники) говорят о вреде перевода - то что "все привыкли". Похоже, власти очень сильно не хотят этого перевода, раз такие статьи заказывают.

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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
75
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 10:15
#57
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1102
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 10:26
#58
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Цитата:
Victor Yang:
Тенгри опубликовал статью со ссылкой на Алау, где "медики" (на самом деле один врач 4-й поликлиники) говорят о вреде перевода - то что "все привыкли".

Прочитал статью, это уже совсем какое-то мордорское Запределье. Что значит привыкли? А маленькие дети, которые ещё только привыкают, а те, которые ещё только ждут появления на свет, им только предстоит привыкать! А те, кому больше 40 лет, они большую часть жизни привыкали к правильному времени.

То есть, по мнению врача, если я бросая курить и выпивать, возвращаюсь к нормальной жизни, но при этом испытываю неудобства, то мне лучше продолжать гробить себя? Это вообще врач?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
506
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 10:26
#59
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Цитата:
Victor Yang:
где "медики" (на самом деле один врач 4-й поликлиники)

Да,очередная нурлыкунья,без учёной степени и вообще НИКТО. Но выводы вселенские сделала. Я считаю стыд и позор таким "специалистам" общей практики.
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