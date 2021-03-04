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≡ Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41058
Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 04.03.21 - 23:00
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Полиция уже задержала двух подозреваемых, убивших пожилых женщину и мужчину ради ограбления. Подробности дела рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11464
Re: Двух пенсионеров убили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 04.03.21 - 23:00
#1
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Тауелсиздык созрел
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