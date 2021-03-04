Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • З-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На 13,5 млн тенге обманул казахстанцев житель Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41058
На 13,5 млн тенге обманул казахстанцев житель Костаная
Отправлено: 04.03.21 - 12:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он торговал несуществующей обувью и резиновыми перчатками, размещая объявления в Интернете. На уловки мошенника попались 60 человек со всей страны. 25-летний костанаец арестован и водворен в изолятор временного содержания.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
144
Re: На 13,5 млн тенге обманул казахстанцев житель Костаная
Отправлено: 04.03.21 - 12:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не перевелись еще у нас Остапы Бендеры… И адреса не важны, как и имена героев истории, главное, что они были в действительности...

Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11464
Re: На 13,5 млн тенге обманул казахстанцев житель Костаная
Отправлено: 04.03.21 - 22:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы гражданин, Полиграф Полиграфовичь перепутали малость.
Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей чтил уголовный кодекс.



Это скорее дело конечностей другого персонажа, более похожего на Неуловимого Казбека.
ГЭроя славный костанайских разных дел, расставлявшего урны для пожертвований и имевшего иммунитет у местной "неподкупнейшей" полиции.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS