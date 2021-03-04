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≡ «За храбрость, самоотверженность и героизм» - Бегущему сквозь буран полицейскому вручили медаль МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41058
«За храбрость, самоотверженность и героизм» - Бегущему сквозь буран полицейскому вручили медаль МВД
Отправлено: 04.03.21 - 20:57
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Церомония награждения прошла в в областном казахском театре драмы имени И. Омарова. Кроме того, грамотой Министерства внутренних дел также отметили его коллегу, который в тот день находился вместе с ним на службе.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10098
Re: «За храбрость, самоотверженность и героизм» - Бегущему...
Отправлено: 04.03.21 - 20:57
#1
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А почему мне за храбрость не че не вручили? Я не боясь не чего от руководство прямо сказал я в такую погоду буду дома сидеть за сисю обнимать! И я был прав, люди - колеги. встряли потом .
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