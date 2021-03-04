Re: «За храбрость, самоотверженность и героизм» - Бегущему...

Отправлено: - 20:57

А почему мне за храбрость не че не вручили? Я не боясь не чего от руководство прямо сказал я в такую погоду буду дома сидеть за сисю обнимать! И я был прав, люди - колеги. встряли потом .