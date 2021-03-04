Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 20:42

Гога я был у вас. Шашлык кушал. Постригся на лысо. На улице, Красной. На втором этаже . Теперь я очень, очень хочу в Украину сгонять. Очень. Спать не могу. Мне сказали что мы гоняем туда. Очень хочу посмотреть на "мусоров" Украинских . Мои братья там живут. Старший в Сербию сбежал , младший балоны в Киеве в 2014 г подносил. Хочу посмотреть на них . Очень.