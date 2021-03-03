Отправлено: - 20:27

Маркс:



Дело все в том, что вот уже более 15 лет как наш регион, после отмены в Казахстане перевода часов, завис в летнем времени, опережая географически верное на 1 час 46 минут

Цитата:Цитата:ты статью то читал? чудило