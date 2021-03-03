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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41058
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
60
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 20:27
#45
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Цитата:
Маркс:

Цитата:
Дело все в том, что вот уже более 15 лет как наш регион, после отмены в Казахстане перевода часов, завис в летнем времени, опережая географически верное на 1 час 46 минут

ты статью то читал? чудило :lol:
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