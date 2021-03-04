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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 81 из 82«1...79808182»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 18:18
#1201
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а что ждать еще от гога и абайка95
там где они, тоска голимая.
пургу гонят, ради пурги.
кругами.
а жизнь вокруг не замечают.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10098
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 18:33
#1202
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Цитата:
alex_60:
Алекс имено от тебя нужен совет. Что со мной не так? Почему с прошлой работы уходил, руководство психовало.? Почему Я сегодня решил уйти, и тоже психует офис? Опять тоже самое. Ты вроде чем то связон с механикой. С гаражом)) почему друг? Я им вроде не че плохого не делал. За что?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:09
#1203
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Цитата:
Vit:

а почему решил уйти. значит есть причина. ну они не хотят тебя терять.
так вроде. но почему ты решил уйти.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10098
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:20
#1204
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Цитата:
alex_60:
Нашел лучше. Обещали в/на Украину. Возможно скоро буду от туда фото-отчеты мутить. Когда проходил собеседование, Я ели сдержался. . Очень, очень туда хочу с гонять. Ну учитывая что Я мужчина , не стал показывать свою радость. )))тут можно. На форуме. Толком не кто не поймет и не узнаёт)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:22
#1205
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Цитата:
alex_60:
еще от гога

---Витчипись , надоел уже как банный лист . Лучше бы в кедровом лесу заблудился .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:31
#1206
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Цитата:
Vit:
Нашел лучше. Обещали в/на Украину. Во


тебе виднее.Украина.не знаю.
чем манит?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:37
#1207
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Цитата:
Vit:

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:40
#1208
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:44
#1209
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Цитата:
Vit:
Ты вроде чем то связон с механикой. С гаражом))

----Только шашлыки жарить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:47
#1210
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Женская сборная России по лыжным гонкам показала второй результат на эстафете в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:48
#1211
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Цитата:
alex_60:

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:49
#1212
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alex_60:
[/quot---Если своих мыслей , то зачем быть суфлером от Спортбокса ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:50
#1213
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Цитата:
alex_60:
Женская сборная России

----А Казахстана ?? Или Вы не патриот ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3209
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:54
#1214
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Цитата:
alex_60:

--В 17.45 мск последняя женская эстафета по биатлону на кубке Мира ..Не забудь отметиться . Заодно и про сборную Казахстана скажи . Ты уже почти как Губерниев стал тут .

[Исправлено: Гога, 04.03.2021 - 17:17]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10098
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 20:42
#1215
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Гога я был у вас. Шашлык кушал. Постригся на лысо. На улице, Красной. На втором этаже . Теперь я очень, очень хочу в Украину сгонять. Очень. Спать не могу. Мне сказали что мы гоняем туда. Очень хочу посмотреть на "мусоров" Украинских . Мои братья там живут. Старший в Сербию сбежал , младший балоны в Киеве в 2014 г подносил. Хочу посмотреть на них . Очень.
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