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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 18:18
а что ждать еще от гога и абайка95
там где они, тоска голимая.
пургу гонят, ради пурги.
кругами.
а жизнь вокруг не замечают.
там где они, тоска голимая.
пургу гонят, ради пурги.
кругами.
а жизнь вокруг не замечают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 18:33
Цитата:
alex_60:Алекс имено от тебя нужен совет. Что со мной не так? Почему с прошлой работы уходил, руководство психовало.? Почему Я сегодня решил уйти, и тоже психует офис? Опять тоже самое. Ты вроде чем то связон с механикой. С гаражом)) почему друг? Я им вроде не че плохого не делал. За что?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:09
Цитата:
а почему решил уйти. значит есть причина. ну они не хотят тебя терять.
так вроде. но почему ты решил уйти.
Vit:
а почему решил уйти. значит есть причина. ну они не хотят тебя терять.
так вроде. но почему ты решил уйти.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:20
Цитата:
alex_60:Нашел лучше. Обещали в/на Украину. Возможно скоро буду от туда фото-отчеты мутить. Когда проходил собеседование, Я ели сдержался. . Очень, очень туда хочу с гонять. Ну учитывая что Я мужчина , не стал показывать свою радость. )))тут можно. На форуме. Толком не кто не поймет и не узнаёт)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:22
Цитата:
---Витчипись , надоел уже как банный лист . Лучше бы в кедровом лесу заблудился .
alex_60:
еще от гога
еще от гога
---Витчипись , надоел уже как банный лист . Лучше бы в кедровом лесу заблудился .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:31
Цитата:
тебе виднее.Украина.не знаю.
чем манит?
Vit:
Нашел лучше. Обещали в/на Украину. Во
Нашел лучше. Обещали в/на Украину. Во
тебе виднее.Украина.не знаю.
чем манит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:37
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:40
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:44
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:47
Женская сборная России по лыжным гонкам показала второй результат на эстафете в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:49
alex_60:
[/quot---Если своих мыслей , то зачем быть суфлером от Спортбокса ??
[/quot---Если своих мыслей , то зачем быть суфлером от Спортбокса ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:50
Цитата:
----А Казахстана ?? Или Вы не патриот ?
alex_60:
Женская сборная России
Женская сборная России
----А Казахстана ?? Или Вы не патриот ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 19:54
Цитата:
--В 17.45 мск последняя женская эстафета по биатлону на кубке Мира ..Не забудь отметиться . Заодно и про сборную Казахстана скажи . Ты уже почти как Губерниев стал тут .
[Исправлено: Гога, 04.03.2021 - 17:17]
alex_60:
--В 17.45 мск последняя женская эстафета по биатлону на кубке Мира ..Не забудь отметиться . Заодно и про сборную Казахстана скажи . Ты уже почти как Губерниев стал тут .
[Исправлено: Гога, 04.03.2021 - 17:17]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.03.21 - 20:42
Гога я был у вас. Шашлык кушал. Постригся на лысо. На улице, Красной. На втором этаже . Теперь я очень, очень хочу в Украину сгонять. Очень. Спать не могу. Мне сказали что мы гоняем туда. Очень хочу посмотреть на "мусоров" Украинских . Мои братья там живут. Старший в Сербию сбежал , младший балоны в Киеве в 2014 г подносил. Хочу посмотреть на них . Очень.
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