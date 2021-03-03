Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко Читать новость
Непонятно, как это мог кто-то видеть, если переход осуществлялся только на летнее время и только на час вперед. Опять гражданин соврамши!
для альтернативно одаренных поясню - в указанный год область переводила стрелки часов на час назад, отменив декретное время, а так как зимой было поясное время и минус декретное, то по отношению к существующему сейчас времени разница составляла минус два часа. p.s. " дружеский" совет: иногда, чтобы выглядеть умнее достаточно просто промолчать
Ну вот там и нужно было пояснять, среди своих, зачем к нормально одаренным соваться со своими глупостями? Если в вашем лечебном заведении заблокировали доступ к Вики, так и быть предоставлю выписку: "Таким образом с 1989 года в Казахстане стало действовать время трёх часовых поясов, а именно (в зимний период): UTC+4 — Уральская область; UTC+5 — Гурьевская, Мангышлакская, Актюбинская, Кустанайская и Кзыл-Ординская области; UTC+6 — остальные области." Никогда разница даже с текущим временем не составляла 2 часа! Так что своим дружеским советом заткните себе выхлопное отверстие, авось хоть иногда поможет не брызгать на вентилятор.
в отличии от тебя птица красноголовая, у которой уровень iq без вики стремится к минус бесконечности, я черпаю знания из своей головы и поэтому за давностью лет ошибся на 2 года. Плохо тебя твои дети научили пользоваться поиском, я восполню пробел- научу))) тыц , если левой кнопки мыши наведя предварительно курсор нажать на ссылку, то откроется твоя любимая вика:Декре́тное вре́мя — порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», установленный в СССР в 1930—1931 годах. Порядок был установлен тремя постановлениями правительства....Декретное время официально отменялось в 1991 году, но было восстановлено в России и в ряде стран бывшего СССР в 1992 году. Советом всё-таки воспользуйся))))
А ты уверен, что черпаешь именно знания? Похоже, что ты даже не знаешь как они выглядят. Цитата:
N0name: Декре́тное вре́мя — порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», установленный в СССР в 1930—1931 годах. Порядок был установлен тремя постановлениями правительства....Декретное время официально отменялось в 1991 году, но было восстановлено в России и в ряде стран бывшего СССР в 1992 году.
Ну и? Статью-то прочитал, на которую ссылаешься? Переходили на летнее время и назад, но никогда не переходили на 2 часа назад, поэтому и нет никакого смысла спорить с гражданином, гнусно соврамшим, что Цитата:
N0name: если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году
Цитата:
N0name: Советом всё-таки воспользуйся))))
Ну уж нет, с советами от таких личностей прямая дорога к умственной деградации.
abaika95: В декабре в самый пик темнеет к 18:00 в 17:30 ещё светло
Я поспорю. По своей работе замечал – рабочий день заканчивался в 17.00 – было ещё светло, когда выходил с работы. Пока доезжал до дома к 17.30 – уже темно было. Ну и вот на сайте 22 декабря - закат в 17.30:
ты даже не птица, просто///))))… смотри сюда мальчик I - это счетная палочка, так вот сейчас мы живем по летнему времени и на зиму не откатываемся на минус I одну, как раньше, а если откатиться назад на зимнее время, то минус одна I палочка от летнего ныне существуещнхего и мнинус I одна палочка декретного времени, итого две II палочки- два часа от ныне существующего. Фухх..
Цитата:
гнусно
и ещё - убей себя орф. словарем, есть такое слово грусТь -ЗАПОМНИ!
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