Отправлено: - 18:09

N0name: я черпаю знания из своей головы

N0name: Декре́тное вре́мя — порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», установленный в СССР в 1930—1931 годах. Порядок был установлен тремя постановлениями правительства....Декретное время официально отменялось в 1991 году, но было восстановлено в России и в ряде стран бывшего СССР в 1992 году.

N0name: если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году

N0name:

Советом всё-таки воспользуйся))))

Цитата:А ты уверен, что черпаешь именно знания? Похоже, что ты даже не знаешь как они выглядят.Цитата:Ну и? Статью-то прочитал, на которую ссылаешься? Переходили на летнее время и назад, но никогда не переходили на 2 часа назад, поэтому и нет никакого смысла спорить с гражданином, гнусно соврамшим, чтоЦитата:Цитата:Ну уж нет, с советами от таких личностей прямая дорога к умственной деградации.