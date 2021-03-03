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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41056
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
58
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 14:48
#30
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Цитата:
Маркс:

шо опять!... забыл принять галоперидол? :lol: :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1083
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 14:55
#31
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Цитата:
N0name:
юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.

Непонятно, как это мог кто-то видеть, если переход осуществлялся только на летнее время и только на час вперед. Опять гражданин соврамши!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1083
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 14:58
#32
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Цитата:
N0name:
шо опять!... забыл принять галоперидол?

Ну, тебе-то лучше знать свое состояние без этого лекарства!
Профайл
N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
58
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 15:38
#33
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Цитата:
Маркс:
Непонятно

Цитата:
Непонятно, как это мог кто-то видеть, если переход осуществлялся только на летнее время и только на час вперед. Опять гражданин соврамши!

для альтернативно одаренных поясню - в указанный год область переводила стрелки часов на час назад, отменив декретное время, а так как зимой было поясное время и минус декретное, то по отношению к существующему сейчас времени разница составляла минус два часа.
p.s. " дружеский" совет: иногда, чтобы выглядеть умнее достаточно просто промолчать
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1083
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 16:24
#34
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Цитата:
N0name:
для альтернативно одаренных поясню

Ну вот там и нужно было пояснять, среди своих, зачем к нормально одаренным соваться со своими глупостями? Если в вашем лечебном заведении заблокировали доступ к Вики, так и быть предоставлю выписку:
"Таким образом с 1989 года в Казахстане стало действовать время трёх часовых поясов, а именно (в зимний период): UTC+4 — Уральская область; UTC+5 — Гурьевская, Мангышлакская, Актюбинская, Кустанайская и Кзыл-Ординская области; UTC+6 — остальные области."
Никогда разница даже с текущим временем не составляла 2 часа! Так что своим дружеским советом заткните себе выхлопное отверстие, авось хоть иногда поможет не брызгать на вентилятор.
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
58
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 17:18
#35
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Цитата:
Маркс:
в отличии от тебя птица красноголовая, у которой уровень iq без вики стремится к минус бесконечности, я черпаю знания из своей головы и поэтому за давностью лет ошибся на 2 года. Плохо тебя твои дети научили пользоваться поиском, я восполню пробел- научу))) тыц , если левой кнопки мыши наведя предварительно курсор нажать на ссылку, то откроется твоя любимая вика:Декре́тное вре́мя — порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», установленный в СССР в 1930—1931 годах. Порядок был установлен тремя постановлениями правительства....Декретное время официально отменялось в 1991 году, но было восстановлено в России и в ряде стран бывшего СССР в 1992 году. Советом всё-таки воспользуйся))))

[Исправлено: N0name, 04.03.2021 - 17:19]

[Исправлено: N0name, 04.03.2021 - 17:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11171
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 17:51
#36
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человек без головы агрессивный
какой то. вразнос пошел.
перенос времени его возбудил.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1083
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 18:09
#37
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Цитата:
N0name: я черпаю знания из своей головы

А ты уверен, что черпаешь именно знания? Похоже, что ты даже не знаешь как они выглядят.
Цитата:
N0name: Декре́тное вре́мя — порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», установленный в СССР в 1930—1931 годах. Порядок был установлен тремя постановлениями правительства....Декретное время официально отменялось в 1991 году, но было восстановлено в России и в ряде стран бывшего СССР в 1992 году.

Ну и? Статью-то прочитал, на которую ссылаешься? Переходили на летнее время и назад, но никогда не переходили на 2 часа назад, поэтому и нет никакого смысла спорить с гражданином, гнусно соврамшим, что
Цитата:
N0name: если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году

Цитата:
N0name:
Советом всё-таки воспользуйся))))

Ну уж нет, с советами от таких личностей прямая дорога к умственной деградации.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13725
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 18:23
#38
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Цитата:
abaika95:
В декабре в самый пик темнеет к 18:00 в 17:30 ещё светло

Я поспорю. По своей работе замечал – рабочий день заканчивался в 17.00 – было ещё светло, когда выходил с работы. Пока доезжал до дома к 17.30 – уже темно было.
Ну и вот на сайте 22 декабря - закат в 17.30:
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
58
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 18:28
#39
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Цитата:
Маркс:

ты даже не птица, просто///))))… смотри сюда мальчик I - это счетная палочка, так вот сейчас мы живем по летнему времени и на зиму не откатываемся на минус I одну, как раньше, а если откатиться назад на зимнее время, то минус одна I палочка от летнего ныне существуещнхего и мнинус I одна палочка декретного времени, итого две II палочки- два часа от ныне существующего. Фухх.. :lol:


Цитата:
гнусно


и ещё - убей себя орф. словарем, есть такое слово грусТь -ЗАПОМНИ! :lol:

[Исправлено: Iney, 04.03.2021 - 18:32]

[Исправлено: N0name, 04.03.2021 - 18:37]
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
58
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 18:34
#40
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Цитата:
Маркс:

на маркса ты не тянешь, максимум Шариков(абырвалг) :lol: меняй ник!
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