alex_60: невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу. брехать дальше про ирак, каддафи, сша, и другую фигню. как ограничен человек.
Я разносторонен А ты к 60 годам научился только на форуме бессмысленные коменты кидать Жалко тебя если честно,хоть раз в Россию до родственников выбрался и то на форуме зависает) Грустно грустно Цитата:
elektron: Значит в независимую страну зайти всё разбомбить и указать, что дальше делать, это можно? Только потому, что это видите ли кому то (США) не нравится.
Я писал уже почему США решает так и никак иначе Раньше Россия была жандарм теперь США с этим можно либо мериться либо возмущатся) Цитата:
elektron: А какого извините лешего их вообще это интересует? Может какие другие цели преследуют? Их гопотизм как то никто не преследует однако
А у кого силенки хватает что то сделать?) Тяфкают пока все) США это полицейский которого все гопники на районе не любят за глаза называют мусором но в лицо улыбаются и заискивают)) Цитата:
elektron: Ну вы же сами планку в 70-ть лет взяли. К чему тогда это? Да было. Признали и заплатили, и сегодня всё ещё извиняются. От США извинений не дождёшься. Часть Мексики тоже аннексировали и ничё
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали Так США теперь везде свои дела решает) Цитата:
elektron: Это они вам лично сказали?
Нет это экономисты подтверждают Цитата:
elektron: Ну пусть конечно пробуют. До пробовались. Харлей Девидсон производство в Европу перевёл. Маск тоже вон завод строит. Останутся как всегда ни с чем, то есть с ещё большими долгами
Да конечно Старая история США уже на грани краха Слышу эту байку каждый год) С России 24)
elektron: Ну вы везде успеваете. Только по башке не США, учи историю настучали.
А кто? США совсем не участвовало в настучании по башке немцам? Почему же тогда пол Германии под США было? Совсем не воевали американцы по вашему? Учите истории и не верьте пропагандистским виршам даже если они про ВОВ Надо объективно подходить даже к таким темам Цитата:
elektron: Вот это что было? Читать разучились? А нет понимать?
А как понимать ваш вывод что они ни с чем останутся?) Хотите краха Америки? Так вас сразу на следующий день из гамбурга попрут как США кончится) Цитата:
elektron: И это нормально? Однако. Когда только переобуваться успеваете
А где вы увидели за все время нашего разговора что я утверждаю что это нормально ?) Не делайте вывод за меня,умнее будете в разговоре казаться) Я канстртирую факт США это жандарм мира Делает что хочет Кто против этого? По видимому никого раз прямо никто ничего сделать не может Цитата:
elektron: Вы что курите?
Сигареты а вы не курите лучше.. И так у вас мысли прыгают
abaika95: США это жандарм мира Делает что хочет Кто против этого?
Возможно в перспективе Китай с США будет конкурировать на равных, последние опасаются их, но отмечают, что победят в любых противостояниях. Как говорил ранее, не суеверный и посмотрим как сложатся обстоятельства в реалиях в ближайшие годы, вернее до 2024 года.
В июне прошлого года обсуждали с отдельными деятелями, в том числе с ОМ, который того, покинул нас, цитирую отрывок:
Со слов астролога П.Глобы, 2020 -2021 годы для человечества будут переломными, якобы толчки, прорывы, новые технологии, открытия, которые будут диктовать развитие планеты на будущие 20 лет. Распад одного миропорядка, становление другого, закат сырьевой эпохи.
П.Глоба: каждые 20 лет Юпитер соединяется с Сатурном, последний раз такое явление отмечалось в мае 2000 года, началась сырьевая эпоха. В текущем году Юпитер с Сатурном соединяться 21 декабря, ну и якобы до 2024 года будет перестройка. Он говорит якобы Китай будет доминировать, посмотрим сбудется или нет.
Kairat stayer: Возможно в перспективе Китай с США будет конкурировать на равных, последние опасаются их, но отмечают, что победят в любых противостояниях. Как говорил ранее, не суеверный и посмотрим как сложатся обстоятельства в реалиях в ближайшие годы, вернее до 2024 года.
Он и сейчас уже конкурирует на равных в экономике Но в политике Китаю нет необходимости лезть в холодную войну с США Америка уже и так плотно завязана на Китае Что сказать,если даже теперь в некоторые голливудские фильмы режиссеры намерено пихают китайских актеров,или стараются лишний раз не задевать негативно китайскую культуру чтобы получить пропуск и выйти на гигантский китйский кинорынок.
Сейчас в такси ехал Таксист как всегда лучше всех знает всё вокруг Говорит скоро приезд высокого лица намечен Либо Байден либо Токаев Но говорит Токаеву некогда сейчас,все таки в столице куча проблем Наверно всё-таки Байден нас посетит Либо ПМ И тут уже не понятно какой ПМ? Та самая хорошая группа из начала 2000ых ну Наурыз всё-таки вдруг приедут? Или просто наш столичный ПМ?
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