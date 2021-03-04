Re: Ребята, за что деретесь? За правду

Отправлено: - 11:28

Вредная статья

Мнение у врача логичное но статья сама вредная

Вредная для людей с сектанским уклоном мышления которые принимают все на гора не вчитываясь в смысл написанного

Человек говорит что вытащил "тяжёлого" отца дома,с помощью средств которые доступны в обычной аптеке

А ковид-диссиденты скажут ага!!! А мы говорили говорили! Зачем эти больницы!? Вирус не так опасен! Можно и дома лечится!! Наша теория подтвердилась!!

И плевать что за больным дома следили профессиональные врачи,знали когда,что и в какой срок принимать и могли отследить каждое уходшение или улучшение

А сделай тоже самое обывателю,откажись от госпитализации и лечись дома,не факт что выкоробкается....и родственники естественоо будут винить врачей,почему не настояли на переводе в больницу? Куда смотрели? Вы же врачи!! Мы то не учёные как вы!!