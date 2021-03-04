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Ребята, за что деретесь? За правду
Ребята, за что деретесь? За правду
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41066
Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 08:18
Вы заметили странность: заболеваемость ковидом в области держится на довольно высоких цифрах, регион балансирует между желтой и красной зоной, а острой тревоги по поводу коронавируса стало меньше. Наша истерика устала. Страх утомился. И это время психологического штиля в преддверии новых волн заразы, которые прогнозирует ВОЗ, мы решили использовать для разбора полетов. Все-таки год живем в состоянии пандемии. В собеседниках у нас врач Игорь ВАСИЛЕНКО, который сам переболел, вытащил с того света отца, находящегося на грани жизни и смерти, и который не принимает массы вещей, составляющих у нас стратегию борьбы с коронавирусом.
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Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 08:18
От себя добавлю. Хоть я и не доктор. Одна из ошибок когда я себя почувствовал плохо, я побежал в аптеку за таблетками всяким парацетамолами и аспиринами. Туд и провал произошел. Я то незнал что не надо было их принимать. Мне то откуда было знать если я раньше никогда не болел. Что они убийцы имунитета при не большой температуре. А потом пошло и капец, в больницу загремел.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1676
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 10:50
Молодец: Он и подтвердил, то что я всегда говорил: в основе это прежде всего - паника и массовый психоз перед коронавирусом. Единственное, в чем мы расходимся - массовой вакцинаций. Я за вакцинацию, естественно добровольную. А, так статья хорошая, от нее веет прежде всего - УВЕРЕННОСТЬЮ и ОПТИМИЗМОМ ( не боги горшки обжигают).
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 66
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 11:09
...Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино. - Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить. - Шшшарлатанство, - сказала Сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак.© Приключения Буратино.
почти по кальке про ковид и лечение
почти по кальке про ковид и лечение
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7185
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 11:28
Вредная статья
Мнение у врача логичное но статья сама вредная
Вредная для людей с сектанским уклоном мышления которые принимают все на гора не вчитываясь в смысл написанного
Человек говорит что вытащил "тяжёлого" отца дома,с помощью средств которые доступны в обычной аптеке
А ковид-диссиденты скажут ага!!! А мы говорили говорили! Зачем эти больницы!? Вирус не так опасен! Можно и дома лечится!! Наша теория подтвердилась!!
И плевать что за больным дома следили профессиональные врачи,знали когда,что и в какой срок принимать и могли отследить каждое уходшение или улучшение
А сделай тоже самое обывателю,откажись от госпитализации и лечись дома,не факт что выкоробкается....и родственники естественоо будут винить врачей,почему не настояли на переводе в больницу? Куда смотрели? Вы же врачи!! Мы то не учёные как вы!!
Мнение у врача логичное но статья сама вредная
Вредная для людей с сектанским уклоном мышления которые принимают все на гора не вчитываясь в смысл написанного
Человек говорит что вытащил "тяжёлого" отца дома,с помощью средств которые доступны в обычной аптеке
А ковид-диссиденты скажут ага!!! А мы говорили говорили! Зачем эти больницы!? Вирус не так опасен! Можно и дома лечится!! Наша теория подтвердилась!!
И плевать что за больным дома следили профессиональные врачи,знали когда,что и в какой срок принимать и могли отследить каждое уходшение или улучшение
А сделай тоже самое обывателю,откажись от госпитализации и лечись дома,не факт что выкоробкается....и родственники естественоо будут винить врачей,почему не настояли на переводе в больницу? Куда смотрели? Вы же врачи!! Мы то не учёные как вы!!
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 11:49
Цитата:
Согласен. Статья вредная чел- профи. Он следил круглые сутки за больным . Так обычно делают в вип - палатах . А когда было летом попа полная, люди стояли в аптеку по десять человек и сами толком не знали че покупать, чем лечится. Так как врачи сами незнали че происходит.
abaika95:
Согласен. Статья вредная чел- профи. Он следил круглые сутки за больным . Так обычно делают в вип - палатах . А когда было летом попа полная, люди стояли в аптеку по десять человек и сами толком не знали че покупать, чем лечится. Так как врачи сами незнали че происходит.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 71
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 11:53
а мне все в этой статье понравилось И логика есть и стремление к жизни и желание помочь людям. И то что ВОЗ верить на все 100% нельзя. Это не медицинская ,а коммерческая организация. Игорь правильно информировал нас о тех кто ее основал и кто теперь ее интересы отстаивает. Рекомендации ВОЗ надо и принимать как рекомендации, а не как жесткий указ к действию. Как все это мы наблюдали в распоряжениях наших главных санитаров. Бестолковые распоряжения, и тут я тоже с Игорем согласен.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11214
Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 12:02
переболеть ковидом -это одно.
как теперь выясняется и пишут многие проблемы со здоровьем
начинаются через два три месяца
после выздоровления.
врачи только начинают это обсуждать,и готовых рецептов нет.
например волосы начинают выпадать.
введите в гугле- после ковида выпадают волосы,
так практически все об этом пишут.
зрение,слух и так далее.
и рассуждения пока такие- может все и вернется к прежнему состоянию,
а может и нет.
так что жизнь до, и после выздоровления-
разные вещи.
[Исправлено: alex_60, 04.03.2021 - 12:10]
как теперь выясняется и пишут многие проблемы со здоровьем
начинаются через два три месяца
после выздоровления.
врачи только начинают это обсуждать,и готовых рецептов нет.
например волосы начинают выпадать.
введите в гугле- после ковида выпадают волосы,
так практически все об этом пишут.
зрение,слух и так далее.
и рассуждения пока такие- может все и вернется к прежнему состоянию,
а может и нет.
так что жизнь до, и после выздоровления-
разные вещи.
[Исправлено: alex_60, 04.03.2021 - 12:10]
Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 12:16
Цитата:
alex_60:У меня волосы не выпадают. Слава богу) а вот к жизни по другому стал относится. Стало страшно если дети , не дай боже будут просить деньги в рубрике "помощь". Стал добрей! Собаку захотели, за 70 000. Нати Развлекайтесь. Лишь бы вам было хорошо! И задумался А если меня не стало бы. Кто им поможет? Ковид - тема!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 595
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 04.03.21 - 12:28
Вообще акимат не имеет права запрещать. Уведомление предназначено для того, чтобы они были в курсе происходящего, могли направить скорую, полицию, для обеспечения безопасности и оказания помощи, сами придти, подготовиться, разъяснить ситуацию, поговорить с ними
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 05.03.21 - 15:30
Цитата:
Вы в курсе че такое переболеть? Когда один на один с проблемой. Звонишь приезжает российская скорая. Делает укол и говорит Виталя езжай ко домой в кз. А как? Когда ты ели ходишь, когда ты просишь врачей, дай ченибуд. Хочу вылечится от одной таблетки . Когда приехав елеикак домой Врач говорит посиди дома на карантине уколы сделай Я в первый раз в жизни уколы в попу научился. Делал А потом все таки в больницу лег! Напросился
Отвечаю только за себя. Никому ничего не навязываю. Нет, вакцинироваться не буду. Во-первых, я переболел
Вы в курсе че такое переболеть? Когда один на один с проблемой. Звонишь приезжает российская скорая. Делает укол и говорит Виталя езжай ко домой в кз. А как? Когда ты ели ходишь, когда ты просишь врачей, дай ченибуд. Хочу вылечится от одной таблетки . Когда приехав елеикак домой Врач говорит посиди дома на карантине уколы сделай Я в первый раз в жизни уколы в попу научился. Делал А потом все таки в больницу лег! Напросился
Re: Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 05.03.21 - 15:50
Доктор знаешь че такое переболеть. Звонят тебя домой и в окно соседи смотрят как тебя забирают как уголовника! Че такое переболеть? Когда врач говорит. Вит мы не знаем как вас лечить. Есть протокол от Минздрава Астаны шаг в лево или право преступоение. А там уже как получится.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11214
Ребята, за что деретесь? За правду
Отправлено: 05.03.21 - 15:55
я тоже думал что в феврале 19 переболел.
странный кашель, то да се.
как оказалось впоследствии- нифига ни так.
странный кашель, то да се.
как оказалось впоследствии- нифига ни так.
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