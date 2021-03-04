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≡ Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и влаги в Костанайской области намного больше обычного уровня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41066
Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и влаги в Костанайской области намного больше обычного уровня
Отправлено: 04.03.21 - 09:40
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Объемы запасов влаги на реках Аят и Тогузак этой весной больше среднемноголетних значений от 15% до 34%, на притоке Верхнетобольского водохранилища - в пределах среднемноголетних значений. Об этом 3 марта на брифинге в РСК сообщил начальник ДЧС Костанайской области Биржан КАРИМОВ.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10113
Re: Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и...
Отправлено: 04.03.21 - 09:40
#1
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Я знаю как можно с экономить бюджет. Хоть республиканский, хоть областной. Можно всех уволить и оставить только пресс-службу одного человека который будет всех информировать про бураны, снег, гололеды, . Подозреваю что можно с экономить кучу денег.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
112
Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и влаги в Костанайской области намного больше обычного уровня
Отправлено: 04.03.21 - 11:09
#2
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Ух ты а мы и не знали что после марта придёт апрель. Логика жесть. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

[Исправлено: Janus, 04.03.2021 - 11:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11213
Re: Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и...
Отправлено: 05.03.21 - 08:55
#3
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//Март будет снежным. А потом придет апрель//

шедеврально.
внесу свою лепту-потом май.
похоже сегодня трассы опять закроют.
по случаю началу весны.и бурана.
хорошо что вчера проскочить удалось.
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