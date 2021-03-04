Re: Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и...

Отправлено: - 09:40

Я знаю как можно с экономить бюджет. Хоть республиканский, хоть областной. Можно всех уволить и оставить только пресс-службу одного человека который будет всех информировать про бураны, снег, гололеды, . Подозреваю что можно с экономить кучу денег.