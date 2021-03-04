Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и влаги в Костанайской области намного больше обычного уровня
Март будет снежным. А потом придет апрель - Запасы снега и влаги в Костанайской области намного больше обычного уровня
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать