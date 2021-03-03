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≡ Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41066
Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года
Отправлено: 03.03.21 - 21:44
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Весенняя охота началась в Казахстане. С весны 2017 года она была под запретом, и спустя четыре года ее разрешили. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия выразила обеспокоенность тем, что число диких птиц может резко сократиться.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
445
Re: Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года
Отправлено: 03.03.21 - 21:44
#1
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Судя по всему , Сергей Скляренко никогда не видел , как селезни табуном сгоняют утку с гнезда
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4520
Re: Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года
Отправлено: 03.03.21 - 22:21
#2
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Желание убивать возникает только у психически неуравновешенных людей. Нормальные люди должны созидать и делать добрые поступки
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
145
Re: Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года
Отправлено: 04.03.21 - 05:47
#3
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Для каких целей убивать весной изнурённую перелётом птицу? Если человек может навредить птице, то что хорошего можно ждать людям от такого человека? Человек, который не любит животных, никогда не сможет посочувствовать человеческой беде. Он вырастет злым и жестоким.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
445
Re: Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года
Отправлено: 04.03.21 - 11:08
#4
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Вот такие психически уравновешенные любители животных и разбрасывают щенков и котят по подъездам и детским площадкам , поощряют наглецов боязнью причинить и испытать боль
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