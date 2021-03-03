Re: Весенняя охота началась в Казахстане спустя 4 года

Отправлено: - 05:47

Для каких целей убивать весной изнурённую перелётом птицу? Если человек может навредить птице, то что хорошего можно ждать людям от такого человека? Человек, который не любит животных, никогда не сможет посочувствовать человеческой беде. Он вырастет злым и жестоким.