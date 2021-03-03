Отправлено: - 23:11

N0name:

юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.

Цитата:Юноша вы в 1989 могли хоть вывод войск из Афганистана наблюдать,но если у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00Летом да темнеть будет уже в 21:00 и мне это как-то не очень нравится,точнее совсем не нравится,лето и создано чтобы гулять а не по пенсюковски спать ложится после программы время)Но народ решаетЕсли народ выберет переход придется смириться,главное чтобы это был НАРОД а не кучка активистов-пенсюков которые на рынок зимой хотят по свету ехать) мне на них плевать