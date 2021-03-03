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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41048
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
52
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:27
#15
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Цитата:
yudjin:

так вот.. вместо послесловия.
Для любителей ссылаться на Эвропу..., европа до сих пор меняет время на летнее и зимнее.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3201
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:50
#16
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Цитата:
N0name:
бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00

---Посмотрел , а как тут , 17 июня восход в 4,36 , заход в 20.11.
Зимой - восход в 8.02 , а заход в 16.51. Это так , просто для сведения .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1671
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 19:08
#17
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Цитата:
Гога:


Темнеет и заход - это две разные вещи, я так думаю. После захода Солнца резко не темно же, начинает темнеть. Он прав.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3201
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 19:30
#18
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Цитата:
ACROS:
я так думаю

-----А я не знаю . Сегодня тут заход в 18.14 --- отпишусь после этого . Ну а вообще -то , здесь темнеет быстро и резко , чему я был очень удивлен по приезду .
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21270
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 21:35
#19
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У нас сегодня - Восход 7.02

Закат 18.01.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7167
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 23:11
#20
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Цитата:
N0name:
юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.

Юноша вы в 1989 могли хоть вывод войск из Афганистана наблюдать,но если у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00
Летом да темнеть будет уже в 21:00 и мне это как-то не очень нравится,точнее совсем не нравится,лето и создано чтобы гулять а не по пенсюковски спать ложится после программы время)
Но народ решает
Если народ выберет переход придется смириться,главное чтобы это был НАРОД а не кучка активистов-пенсюков которые на рынок зимой хотят по свету ехать) мне на них плевать
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3201
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 23:30
#21
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Цитата:
ACROS:
Темнеет и заход - это две разные вещи

----Ну темно совсем стало минут через 35
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3201
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 23:32
#22
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Цитата:
drakon:

---У нас сегодня- 6.58 восход , 18.13 заход
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6506
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 00:12
#23
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Цитата:
abaika95:
о если у нас время перевести на 2 часа "взад"

А во сколько у вас восход и заход сегодня был? ;-)
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
52
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 00:47
#24
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Цитата:
abaika95:

когда я был "юношей" в 1989, тебя в проекте ещё не было
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13724
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 00:55
#25
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Цитата:
abaika95:
сли у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00

Сейчас в декабре-январе темнеет в 17.30. Если перевести часы на 2 часа назад - будет 15.30.
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