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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41048
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 52
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:27
Цитата:
так вот.. вместо послесловия.
Для любителей ссылаться на Эвропу..., европа до сих пор меняет время на летнее и зимнее.
yudjin:
так вот.. вместо послесловия.
Для любителей ссылаться на Эвропу..., европа до сих пор меняет время на летнее и зимнее.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:50
Цитата:
---Посмотрел , а как тут , 17 июня восход в 4,36 , заход в 20.11.
Зимой - восход в 8.02 , а заход в 16.51. Это так , просто для сведения .
N0name:
бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00
бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00
---Посмотрел , а как тут , 17 июня восход в 4,36 , заход в 20.11.
Зимой - восход в 8.02 , а заход в 16.51. Это так , просто для сведения .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1671
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 19:08
Цитата:
Темнеет и заход - это две разные вещи, я так думаю. После захода Солнца резко не темно же, начинает темнеть. Он прав.
Гога:
Темнеет и заход - это две разные вещи, я так думаю. После захода Солнца резко не темно же, начинает темнеть. Он прав.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 19:30
Цитата:
-----А я не знаю . Сегодня тут заход в 18.14 --- отпишусь после этого . Ну а вообще -то , здесь темнеет быстро и резко , чему я был очень удивлен по приезду .
ACROS:
я так думаю
я так думаю
-----А я не знаю . Сегодня тут заход в 18.14 --- отпишусь после этого . Ну а вообще -то , здесь темнеет быстро и резко , чему я был очень удивлен по приезду .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21270
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 21:35
У нас сегодня - Восход 7.02
Закат 18.01.
Закат 18.01.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7167
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 23:11
Цитата:
Юноша вы в 1989 могли хоть вывод войск из Афганистана наблюдать,но если у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00
Летом да темнеть будет уже в 21:00 и мне это как-то не очень нравится,точнее совсем не нравится,лето и создано чтобы гулять а не по пенсюковски спать ложится после программы время)
Но народ решает
Если народ выберет переход придется смириться,главное чтобы это был НАРОД а не кучка активистов-пенсюков которые на рынок зимой хотят по свету ехать) мне на них плевать
N0name:
юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.
юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.
Юноша вы в 1989 могли хоть вывод войск из Афганистана наблюдать,но если у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00
Летом да темнеть будет уже в 21:00 и мне это как-то не очень нравится,точнее совсем не нравится,лето и создано чтобы гулять а не по пенсюковски спать ложится после программы время)
Но народ решает
Если народ выберет переход придется смириться,главное чтобы это был НАРОД а не кучка активистов-пенсюков которые на рынок зимой хотят по свету ехать) мне на них плевать
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 23:30
Цитата:
----Ну темно совсем стало минут через 35
ACROS:
Темнеет и заход - это две разные вещи
Темнеет и заход - это две разные вещи
----Ну темно совсем стало минут через 35
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 23:32
Цитата:
---У нас сегодня- 6.58 восход , 18.13 заход
drakon:
---У нас сегодня- 6.58 восход , 18.13 заход
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6506
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 00:12
Цитата:
А во сколько у вас восход и заход сегодня был?
abaika95:
о если у нас время перевести на 2 часа "взад"
о если у нас время перевести на 2 часа "взад"
А во сколько у вас восход и заход сегодня был?
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 52
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 00:47
Цитата:
когда я был "юношей" в 1989, тебя в проекте ещё не было
abaika95:
когда я был "юношей" в 1989, тебя в проекте ещё не было
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13724
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 04.03.21 - 00:55
Цитата:
Сейчас в декабре-январе темнеет в 17.30. Если перевести часы на 2 часа назад - будет 15.30.
abaika95:
сли у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00
сли у нас время перевести на 2 часа "взад" то темнеть у нас будет в 16:00 или даже в 16:30 но не как не в 15:00
Сейчас в декабре-январе темнеет в 17.30. Если перевести часы на 2 часа назад - будет 15.30.
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