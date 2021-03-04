Re: Послать уведомление, получить отказ

Отправлено: - 00:21

Никогда не понимал истинный смысл митингов и пикетов а уж тем более их запретов?

Ладно пойму что власть боится майдана но для этого должны быть причины прям геополитического характера сродни украинскому где власть решила за народ с кем дружить а с кем нет?

Ладно Власть боится и арабского сценария где искра была после того как в Тунисе городской инспектор оштрафовал торговца чебуреками за то что тот торгует не в положенном месте,за это торговец поджог себя на площади и из искры возгорелось пламя....

Что дальше с арабскими революциями было мы прекрасно видим

Войны,геноцид,убийства а нормальной жизни так и не пришло..

Африка

Ладно пустое

Но у нас то что?

Ну выйдет бабка с плакатом что изменится ? Ну постоит на морозе пол часа и домой побежит рассказывать бабкам на лавочке что она герой,ну выйдут 15 автобусников в парке победы покричат,их Сми заснимет и что дальше? Власть боится что дальше пойдут политические? Так вы включайте политтехнологии,выводите на митинги борцов за права животных! Или борцов против абортов или против фильма борат! И таких полно и они выйдут с охотой!))

Сделайте так как в Америке где митинги это просто выход людей!

Ну пусть ходят пусть кричат

Естественно если будут нарушения закона то тут должна полиция уже решать проблемы

Но в общем и целом,народу надо давать выхлоп,надо дать свои нервы выплеснуть как на стадионе!

Лебон для кого писал свои труды?

Дайте народу покричать!

И живите пол года в тишине пока народ будет смаковать свое геройство))