Прогноз на 5 дней
снег-3°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Послать уведомление, получить отказ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41048
Послать уведомление, получить отказ
Отправлено: 04.03.21 - 00:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 и 9 февраля в Костанае не выходили на линию водители автобусов, протестовавшие таким способом против введения дифференцированного тарифа и внедрения электронной оплаты проезда на общественном транспорте. Сотни горожан мерзли на остановках, хотя представители акимата заявляли, что «транспортного коллапса не произошло». Причем горожанам еще повезло - если бы к забастовке присоединились водители других перевозчиков, последствия могли быть еще серьезнее. «НГ» попыталась разобраться - а были ли другие возможности у водителей заявить о своем протесте?
Читать статью

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7167
Re: Послать уведомление, получить отказ
Отправлено: 04.03.21 - 00:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не понимал истинный смысл митингов и пикетов а уж тем более их запретов?
Ладно пойму что власть боится майдана но для этого должны быть причины прям геополитического характера сродни украинскому где власть решила за народ с кем дружить а с кем нет?
Ладно Власть боится и арабского сценария где искра была после того как в Тунисе городской инспектор оштрафовал торговца чебуреками за то что тот торгует не в положенном месте,за это торговец поджог себя на площади и из искры возгорелось пламя....
Что дальше с арабскими революциями было мы прекрасно видим
Войны,геноцид,убийства а нормальной жизни так и не пришло..
Африка
Ладно пустое
Но у нас то что?
Ну выйдет бабка с плакатом что изменится ? Ну постоит на морозе пол часа и домой побежит рассказывать бабкам на лавочке что она герой,ну выйдут 15 автобусников в парке победы покричат,их Сми заснимет и что дальше? Власть боится что дальше пойдут политические? Так вы включайте политтехнологии,выводите на митинги борцов за права животных! Или борцов против абортов или против фильма борат! И таких полно и они выйдут с охотой!))
Сделайте так как в Америке где митинги это просто выход людей!
Ну пусть ходят пусть кричат
Естественно если будут нарушения закона то тут должна полиция уже решать проблемы
Но в общем и целом,народу надо давать выхлоп,надо дать свои нервы выплеснуть как на стадионе!
Лебон для кого писал свои труды?
Дайте народу покричать!
И живите пол года в тишине пока народ будет смаковать свое геройство))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6506
Послать уведомление, получить отказ
Отправлено: 04.03.21 - 00:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ладно Власть боится и арабского сценария где искра была после того как в Тунисе городской инспектор оштрафовал торговца чебуреками за то что тот торгует не в положенном месте,за это торговец поджог себя на площади и из искры возгорелось пламя....

Таких "идейных" за чебуреки в КЗ нет, они в Европу перебрались. :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7167
Послать уведомление, получить отказ
Отправлено: 04.03.21 - 00:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Таких "идейных" за чебуреки в КЗ нет, они в Европу перебрались.

Почему же тогда в Тунисе такие идейные остались? Ведь с Туниса прямой путь к вам в Германию?) А там уже бунтовать не надо) получай бабки и живи за счёт немцев
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6506
Послать уведомление, получить отказ
Отправлено: 04.03.21 - 00:38
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему же тогда в Тунисе такие идейные остались?

Пардоньте, не так выразился. Я их и мел в виду. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS