Отправлено: - 15:17

юля елиссева:

агашки будут вакцинироваться пфайзеровской вакциной. или уже ею провакцинировались. А Спутник это для всей остальной массы..

ACROS:

Кстати: кто то , нью бекшин, прогнозировал вспышку ТРЕТЬЕЙ волны корнавируса именно 2-3 марта; судя по официальным сводкам областного штаба пандемия идёт на убыль, и никакой вспышки пока нет

Цитата:Ну бред же!Все здравомыслящие люди ещё с прошлого года знают что вируса нетПоэтому агашки вообще не будут вакцинироваться от вирусаА население через шприц чипируют чтобы управлять!Наши выбрали российский спутник потомучто там управление по прощеА в пфайзере накручено,наверчено,всякие прибамбасы вообщем не для наших это,не разобрались операторы управления чипами что и куда?Цитата:Наурыз пройдет и начнетсяПотепление и гулянки ещё покажутВсегда же под конец марта,когда солнце печет а ветер холодный сразу куча заболевших появляется