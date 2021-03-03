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≡ Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41045
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 08:50
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Сегодня, 2 марта, они получили первую дозу российской вакцины «Спутник-V». Вакцинация проходит по всей области. Корреспондент "НГ" посетил поликлинику № 5 («Жемчужина Стомед») и посмотрел, как прививали педагогов и полицейских, прикрепленных к этому медучреждению.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 13:57
#15
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Группа людей, нанятых для создания успеха -КЛАКА!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2021 - 13:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 14:28
#16
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Да наше население в основном переболело! И особой надобности в вакцинации я не вижу

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2021 - 14:31]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13722
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 14:43
#17
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Цитата:
Yorik: Ссылку на "официальный источник" можете приложить?

Наверняка это был сайт наподобие Цензора.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7162
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
#18
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Цитата:
юля елиссева:
агашки будут вакцинироваться пфайзеровской вакциной. или уже ею провакцинировались. А Спутник это для всей остальной массы..

Ну бред же!
Все здравомыслящие люди ещё с прошлого года знают что вируса нет
Поэтому агашки вообще не будут вакцинироваться от вируса
А население через шприц чипируют чтобы управлять!
Наши выбрали российский спутник потомучто там управление по проще
А в пфайзере накручено,наверчено,всякие прибамбасы вообщем не для наших это,не разобрались операторы управления чипами что и куда?
Цитата:
ACROS:
Кстати: кто то , нью бекшин, прогнозировал вспышку ТРЕТЬЕЙ волны корнавируса именно 2-3 марта; судя по официальным сводкам областного штаба пандемия идёт на убыль, и никакой вспышки пока нет

Наурыз пройдет и начнется
Потепление и гулянки ещё покажут
Всегда же под конец марта,когда солнце печет а ветер холодный сразу куча заболевших появляется
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
16
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 19:27
#19
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Цитата:
[b]ПолиграфЪ Боярышников:[/b
И особой надобности в вакцинации я не вижу
Ш
Штош,и это главное.
Слова спеца дорогого стоят.
А там и наша ,родненькая казковидин подоспеет...
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6500
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 20:55
#20
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Цитата:
ACROS:
Наверное, не скоро: мы же( Казахстан) в зоне пророссийского влияния, и Путин может криво посмотреть на Токаева. Не зря же организовали цех по розливу именно российской вакцины в Караганде. Кстати, уже и Чехия, вслед за Венгрией, на официальном уровне запросила российскую вакцину "Спутник".

Да не, тут всё проще, пфайзера пока на всех ни в США ни в Европе не хватает. Несмотря на хорошие производственные мощности. А вот на спутник не хватает своих производственных мощностей у России, поэтому и налаживают производство, где могут. Казахстан, Чехия, Венгрия, но и эти скорее сначала для своих нужд, а уж после по остаточному объёму дальше продавать будут.
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