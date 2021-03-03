Отправлено: - 19:30

ACROS:

я так думаю

Цитата:-----А я не знаю . Сегодня тут заход в 18.14 --- отпишусь после этого . Ну а вообще -то , здесь темнеет быстро и резко , чему я был очень удивлен по приезду .