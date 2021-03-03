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≡ Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41045
Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине Костаная
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
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Жительница Костаная Зауре ЖУМАБАЕВА обнаружила сидящую на дороге сову - как ей показалось, необычного окраса. На сову пытались нападать собаки, а неестественно вывернутое крыло свидетельствовало о травме, несовместимой с полётом.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
138
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 15:17
#1
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вот как у людей рука подымается такую красоту убивать и калечить???
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
8
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 15:23
#2
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Молодец зауре. Вакцинацию без очереди
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
138
Re: Полярную сову с повреждённым крылом спасли на окраине...
Отправлено: 03.03.21 - 18:51
#3
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Зауре человек с большой буквы.увы нас почему то немного таких.
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