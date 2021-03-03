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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41045
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
51
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:27
#15
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Цитата:
yudjin:

так вот.. вместо послесловия.
Для любителей ссылаться на Эвропу..., европа до сих пор меняет время на летнее и зимнее.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3199
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:50
#16
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Цитата:
N0name:
бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00

---Посмотрел , а как тут , 17 июня восход в 4,36 , заход в 20.11.
Зимой - восход в 8.02 , а заход в 16.51. Это так , просто для сведения .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1671
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 19:08
#17
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Цитата:
Гога:


Темнеет и заход - это две разные вещи, я так думаю. После захода Солнца резко не темно же, начинает темнеть. Он прав.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3199
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 19:30
#18
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Цитата:
ACROS:
я так думаю

-----А я не знаю . Сегодня тут заход в 18.14 --- отпишусь после этого . Ну а вообще -то , здесь темнеет быстро и резко , чему я был очень удивлен по приезду .
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