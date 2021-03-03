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≡ Полицейский автомобиль столкнулся с КамАЗом в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41045
Полицейский автомобиль столкнулся с КамАЗом в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 15:39
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ДТП произошло на выезде из с. Заречное в сторону Мендыкаринского района. Водитель КамАЗа не уступил дорогу патрульному автомобилю JAC, который в результате залетел под прицеп грузовика.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21269
Re: Полицейский автомобиль столкнулся с КамАЗом в Костанайской...
Отправлено: 03.03.21 - 15:39
#1
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Световые и звуковые сигналы, были - включены?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21269
Re: Полицейский автомобиль столкнулся с КамАЗом в Костанайской...
Отправлено: 03.03.21 - 15:42
#2
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Схема ДТП, где?... :-o
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
138
Re: Полицейский автомобиль столкнулся с КамАЗом в Костанайской...
Отправлено: 03.03.21 - 18:47
#3
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я воще только заголовок прочитал.понял.что водитель камаза виноват.сильно виноват.
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