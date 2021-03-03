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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41045
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1993
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
#1
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Сейчас нурлыботы засрут тем, что никому перевод стрелок не нужен.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4516
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:15
#2
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Сейчас все совещания проводят онлайн, поэтому местному руководству придется на час или два часа раньше приходить чтоб в одно время выйти в эфир. Для чего они должны будут вставать шесть утра чтоб в семь сидеть за монитором. Я думаю только это тормозит, иначе давно бы уже перевели
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1671
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:54
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
иначе давно бы уже перевели


Если бы только это: этот вопрос и до пандемии поднимался.
Не хотят и ВСЁ - и ничего тут не поделаешь, хоть суды, хоть слушание - это всё до одного места.

А, по поводу банковских переводов и работы ЦОН-ов:
в режиме онлайн-банкинга можно перечислять деньги, да и любые операции - хоть ночью, хоть днём;

и существует электронное правительство Е-гов, тоже работает 24 часа в сутки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7162
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 13:16
#4
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Цитата:
И я вам больше скажу: в идеале в Костанайской области стрелки часов надо подвинуть назад не на час, а даже на два часа

Ой да неужели?)
Делаем вывод все эти опросы,слушания,активисты сейчас бессмысленны потомучто это все видимость но никак не решения проблемы
Меняем либо на 2 часа либо не меняем во все иначе сейчас поменяем на 1 час,люди пол года будут ужасно привыкать потом активистам в одно место стрельнет а давайте ещё на 1 час вернём!?людям опять придется пол года привыкать и это ещё хуже будет воздействовать на организм чем все 17 лет жизни не в своем часовом поясе!
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
51
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 15:41
#5
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Цитата:
Шутить с «заводскими настройками»

у тех, кто "топит" за перевод стрелок заводские настройки установлены по умолчанию :lol:
Цитата:
в идеале в Костанайской области стрелки часов надо подвинуть назад не на час, а даже на два часа, тогда и зимнее утро будем встречать при естественном свете, а не так, как сейчас

и зимой будет темно после 15.00 :lol: (знаем плавали ©)
маразм крепчал, как грится.
p.s. статья очередной бред ...

[Исправлено: N0name, 03.03.2021 - 15:42]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2229
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 16:00
#6
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7274
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 16:23
#7
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Цитата:
N0name:
p.s. статья очередной бред ...

Удосужитесь написать свою, с аргументами, подкрепленными наукой. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11166
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 16:29
#8
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человек без головы, это дублер абайка95
по теме перевода времени.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7162
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 16:47
#9
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Цитата:
alex_60:
человек без головы, это дублер абайка95 по теме перевода времени.

Дублёров без головы не имеем
Я же не ты и гражданин несуществующей страны)
Да и вообще дублёры в этом деле не нужны
Цитата:
yudjin:
подкрепленными наукой

Юджин тут очень трудно писать аргументраж подкрепленный наукой когда сама статья антинаучная и перечит сама себе)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7162
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 16:49
#10
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Цитата:
N0name:
и зимой будет темно после 15.00

Нет зимой будет темнеть к 17:00 -пол 6 а светлеть будет к 8-пол 9 утра утра и детям по итогу так и так придется вставать в темноте) этот час как мёртвому припарка
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
51
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 17:52
#11
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Нет зимой будет темнеть к 17:00 -

юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
51
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:06
#12
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
А уж жителей Костанайской области с 2004 года вообще поставили в такие условия, что зимнее пробуждение им дается не только гораздо тяжелее, чем остальным казахстанцам, но и наносит вред здоровью. И это подтверждено учеными страны и зарубежья.

это называется тыкнуть пальцем в небо, даже круче чем " по мнению британских учёных".
Цитата:
Вопрос о возврате в свой часовой пояс инициативной группой людей, беспокоящихсяза здоровье детей

то есть здоровье детей зависит от перевода стрелок??? стоит тогда задуматься вообще о будущем человечества, неровен час и без вирусов вымрем, а то нам про ковид уши трут)).
Цитата:
Прошлой осенью я больше месяца был в Челябинске

каждое лето бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00 и я заметил существенный дискомфорт, когда организм ещё на пике активности, а приходится чуть ли не спать ложиться
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
51
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:12
#13
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
Удосужитесь написать свою, с аргументами, подкрепленными наукой. 

нет единого мнения у учОных по поводу перевода стрелок.
это как во времена дефицита кофе- медицина его называла "черной смертью", а сейчас чуть ли не панацеей от всех болезней.
А по сему, перевод времени это лишь дешевый самопиар
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
51
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:21
#14
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
Если проследить статистику заболеваемости костанайцев, на которую ссылаются сторонники перевода часовых стрелок, то можно понять, что за последние годы возросло в нашем регионе число суицидов, чаще люди стали болеть сахарным диабетом, гипертонией, нет явного увеличения продолжительности жизни людей

То есть(В Советском Союзе к решению о переводе на летнее время пришли после тщательных расчетов советских экономистов на предмет возможных экономических выгод. В СССР первый раз перевели время на час вперед в 1981 году в ночь на 1 апреля) с этого времени летом с переводом стрелок все массово заболевали и не доживали до зимнего времени или опять выздоравливали?)))
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