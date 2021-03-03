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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41045
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1993
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
Сейчас нурлыботы засрут тем, что никому перевод стрелок не нужен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4516
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:15
Сейчас все совещания проводят онлайн, поэтому местному руководству придется на час или два часа раньше приходить чтоб в одно время выйти в эфир. Для чего они должны будут вставать шесть утра чтоб в семь сидеть за монитором. Я думаю только это тормозит, иначе давно бы уже перевели
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1671
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:54
Цитата:
Если бы только это: этот вопрос и до пандемии поднимался.
Не хотят и ВСЁ - и ничего тут не поделаешь, хоть суды, хоть слушание - это всё до одного места.
А, по поводу банковских переводов и работы ЦОН-ов:
в режиме онлайн-банкинга можно перечислять деньги, да и любые операции - хоть ночью, хоть днём;
и существует электронное правительство Е-гов, тоже работает 24 часа в сутки.
сайлау курманов:
иначе давно бы уже перевели
иначе давно бы уже перевели
Если бы только это: этот вопрос и до пандемии поднимался.
Не хотят и ВСЁ - и ничего тут не поделаешь, хоть суды, хоть слушание - это всё до одного места.
А, по поводу банковских переводов и работы ЦОН-ов:
в режиме онлайн-банкинга можно перечислять деньги, да и любые операции - хоть ночью, хоть днём;
и существует электронное правительство Е-гов, тоже работает 24 часа в сутки.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 13:16
Цитата:
Ой да неужели?)
Делаем вывод все эти опросы,слушания,активисты сейчас бессмысленны потомучто это все видимость но никак не решения проблемы
Меняем либо на 2 часа либо не меняем во все иначе сейчас поменяем на 1 час,люди пол года будут ужасно привыкать потом активистам в одно место стрельнет а давайте ещё на 1 час вернём!?людям опять придется пол года привыкать и это ещё хуже будет воздействовать на организм чем все 17 лет жизни не в своем часовом поясе!
И я вам больше скажу: в идеале в Костанайской области стрелки часов надо подвинуть назад не на час, а даже на два часа
Ой да неужели?)
Делаем вывод все эти опросы,слушания,активисты сейчас бессмысленны потомучто это все видимость но никак не решения проблемы
Меняем либо на 2 часа либо не меняем во все иначе сейчас поменяем на 1 час,люди пол года будут ужасно привыкать потом активистам в одно место стрельнет а давайте ещё на 1 час вернём!?людям опять придется пол года привыкать и это ещё хуже будет воздействовать на организм чем все 17 лет жизни не в своем часовом поясе!
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 15:41
Цитата:
у тех, кто "топит" за перевод стрелок заводские настройки установлены по умолчанию
Цитата:
и зимой будет темно после 15.00 (знаем плавали ©)
маразм крепчал, как грится.
p.s. статья очередной бред ...
[Исправлено: N0name, 03.03.2021 - 15:42]
Шутить с «заводскими настройками»
у тех, кто "топит" за перевод стрелок заводские настройки установлены по умолчанию
Цитата:
в идеале в Костанайской области стрелки часов надо подвинуть назад не на час, а даже на два часа, тогда и зимнее утро будем встречать при естественном свете, а не так, как сейчас
и зимой будет темно после 15.00 (знаем плавали ©)
маразм крепчал, как грится.
p.s. статья очередной бред ...
[Исправлено: N0name, 03.03.2021 - 15:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2229
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 16:00
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7274
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 16:23
Цитата:
Удосужитесь написать свою, с аргументами, подкрепленными наукой.
N0name:
p.s. статья очередной бред ...
p.s. статья очередной бред ...
Удосужитесь написать свою, с аргументами, подкрепленными наукой.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11166
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 16:29
человек без головы, это дублер абайка95
по теме перевода времени.
по теме перевода времени.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 16:47
Цитата:
Дублёров без головы не имеем
Я же не ты и гражданин несуществующей страны)
Да и вообще дублёры в этом деле не нужны
Цитата:
Юджин тут очень трудно писать аргументраж подкрепленный наукой когда сама статья антинаучная и перечит сама себе)
alex_60:
человек без головы, это дублер абайка95 по теме перевода времени.
человек без головы, это дублер абайка95 по теме перевода времени.
Дублёров без головы не имеем
Я же не ты и гражданин несуществующей страны)
Да и вообще дублёры в этом деле не нужны
Цитата:
yudjin:
подкрепленными наукой
подкрепленными наукой
Юджин тут очень трудно писать аргументраж подкрепленный наукой когда сама статья антинаучная и перечит сама себе)
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 16:49
Цитата:
Нет зимой будет темнеть к 17:00 -пол 6 а светлеть будет к 8-пол 9 утра утра и детям по итогу так и так придется вставать в темноте) этот час как мёртвому припарка
N0name:
и зимой будет темно после 15.00
и зимой будет темно после 15.00
Нет зимой будет темнеть к 17:00 -пол 6 а светлеть будет к 8-пол 9 утра утра и детям по итогу так и так придется вставать в темноте) этот час как мёртвому припарка
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 17:52
Цитата:
Цитата:
юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.
abaika95:
Цитата:
Нет зимой будет темнеть к 17:00 -
юноша, во сколько будет темнеть зимой, если перевести часы на два часа назад объяснять мне не надо, я это видел в 1989 году, когда переводили с учётом декретного времени.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:06
Цитата:
Цитата:
это называется тыкнуть пальцем в небо, даже круче чем " по мнению британских учёных".
Цитата:
то есть здоровье детей зависит от перевода стрелок??? стоит тогда задуматься вообще о будущем человечества, неровен час и без вирусов вымрем, а то нам про ковид уши трут)).
Цитата:
каждое лето бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00 и я заметил существенный дискомфорт, когда организм ещё на пике активности, а приходится чуть ли не спать ложиться
yudjin:
Цитата:
А уж жителей Костанайской области с 2004 года вообще поставили в такие условия, что зимнее пробуждение им дается не только гораздо тяжелее, чем остальным казахстанцам, но и наносит вред здоровью. И это подтверждено учеными страны и зарубежья.
это называется тыкнуть пальцем в небо, даже круче чем " по мнению британских учёных".
Цитата:
Вопрос о возврате в свой часовой пояс инициативной группой людей, беспокоящихсяза здоровье детей
то есть здоровье детей зависит от перевода стрелок??? стоит тогда задуматься вообще о будущем человечества, неровен час и без вирусов вымрем, а то нам про ковид уши трут)).
Цитата:
Прошлой осенью я больше месяца был в Челябинске
каждое лето бываю в Алматы , там в разгар лета темнеет в 21.00 и я заметил существенный дискомфорт, когда организм ещё на пике активности, а приходится чуть ли не спать ложиться
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:12
Цитата:
Цитата:
нет единого мнения у учОных по поводу перевода стрелок.
это как во времена дефицита кофе- медицина его называла "черной смертью", а сейчас чуть ли не панацеей от всех болезней.
А по сему, перевод времени это лишь дешевый самопиар
yudjin:
Цитата:
Удосужитесь написать свою, с аргументами, подкрепленными наукой.
нет единого мнения у учОных по поводу перевода стрелок.
это как во времена дефицита кофе- медицина его называла "черной смертью", а сейчас чуть ли не панацеей от всех болезней.
А по сему, перевод времени это лишь дешевый самопиар
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 18:21
Цитата:
Цитата:
То есть(В Советском Союзе к решению о переводе на летнее время пришли после тщательных расчетов советских экономистов на предмет возможных экономических выгод. В СССР первый раз перевели время на час вперед в 1981 году в ночь на 1 апреля) с этого времени летом с переводом стрелок все массово заболевали и не доживали до зимнего времени или опять выздоравливали?)))
yudjin:
Цитата:
Если проследить статистику заболеваемости костанайцев, на которую ссылаются сторонники перевода часовых стрелок, то можно понять, что за последние годы возросло в нашем регионе число суицидов, чаще люди стали болеть сахарным диабетом, гипертонией, нет явного увеличения продолжительности жизни людей
То есть(В Советском Союзе к решению о переводе на летнее время пришли после тщательных расчетов советских экономистов на предмет возможных экономических выгод. В СССР первый раз перевели время на час вперед в 1981 году в ночь на 1 апреля) с этого времени летом с переводом стрелок все массово заболевали и не доживали до зимнего времени или опять выздоравливали?)))
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