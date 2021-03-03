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≡ «Водитель Lexus грубо нарушил ПДД» - Лобовое столкновение внедорожников прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41043
«Водитель Lexus грубо нарушил ПДД» - Лобовое столкновение внедорожников прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 14:06
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Брифинг по расследованию аварии, которая произошла 2 марта на трассе Костанай-Аулиеколь, сегодня провел заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Re: «Водитель Lexus грубо нарушил ПДД» - Лобовое столкновение...
Отправлено: 03.03.21 - 14:06
#1
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Надо было уходить в кювет.Свою жизнь сохранили бы.Излишняя самоуверенность и отсутствие инстинкта самосохранения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3196
«Водитель Lexus грубо нарушил ПДД» - Лобовое столкновение внедорожников прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 14:37
#2
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участок трассы Костанай-Троицк протяженностью 163 км

Источник: [/code]----Всегда было 192 км ? Или платная будет кусками ?

[Исправлено: Гога, 03.03.2021 - 11:38]
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