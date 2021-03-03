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≡ Забрал букет и деньги - Ограбление цветочного магазина раскрыли по горячим следам в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41043
Забрал букет и деньги - Ограбление цветочного магазина раскрыли по горячим следам в Костанае
Отправлено: 03.03.21 - 14:13
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Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП Костанайской области, мужчина пришел в магазин и, угрожая канцелярским ножом, забрал 21 000 тенге и букет цветов. После чего скрылся.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Re: Забрал букет и деньги - Ограбление цветочного магазина...
Отправлено: 03.03.21 - 14:13
#1
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Ограбил выпил в тюрьму..не жизнь а романтика! Цветы наверное на морозе замёрзли. Вот что делает синька!
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