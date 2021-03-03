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«Водитель Lexus грубо нарушил ПДД» - Лобовое столкновение внедорожников прокомментировали в ДП Костанайской области
«Водитель Lexus грубо нарушил ПДД» - Лобовое столкновение внедорожников прокомментировали в ДП Костанайской области
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