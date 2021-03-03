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≡ Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41043
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 08:50
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Сегодня, 2 марта, они получили первую дозу российской вакцины «Спутник-V». Вакцинация проходит по всей области. Корреспондент "НГ" посетил поликлинику № 5 («Жемчужина Стомед») и посмотрел, как прививали педагогов и полицейских, прикрепленных к этому медучреждению.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 13:57
#15
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Группа людей, нанятых для создания успеха -КЛАКА!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2021 - 13:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 14:28
#16
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Да наше население в основном переболело! И особой надобности в вакцинации я не вижу

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2021 - 14:31]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13722
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 14:43
#17
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Цитата:
Yorik: Ссылку на "официальный источник" можете приложить?

Наверняка это был сайт наподобие Цензора.
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