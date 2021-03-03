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Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41043
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 08:50
Сегодня, 2 марта, они получили первую дозу российской вакцины «Спутник-V». Вакцинация проходит по всей области. Корреспондент "НГ" посетил поликлинику № 5 («Жемчужина Стомед») и посмотрел, как прививали педагогов и полицейских, прикрепленных к этому медучреждению.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 142
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 08:50
Прежде чем вакцинироваться посмотрите видео!
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 09:01
Вакцинироваться НАДО и НУЖНО: посмотрите как после начала МАССОВОЙ вакцинации пандемия пошла на спад и самое главное - массовый психоз диванных митрофанушек-мракобесов, тоже поубавился. Постепенно МСБ возвращается к своей работе.
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 09:14
А когда появится возможность вакцинироваться пфайзеровской вакциной?
[Исправлено: юля елиссева, 03.03.2021 - 10:50]
[Исправлено: юля елиссева, 03.03.2021 - 10:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 506
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 09:44
Закономерность, где есть хоть какая-то инициатива агашек- сразу на передовую учителя и медики на передовую выходят =). Не, ну это однозначно совпадение, не более))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 70
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 10:04
Воробьеву доверия больше у меня, чем ко всей прививочной компании
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 10:51
Цитата:
агашки будут вакцинироваться пфайзеровской вакциной. или уже ею провакцинировались. А Спутник это для всей остальной массы..
Lex:
где есть хоть какая-то инициатива агашек-
где есть хоть какая-то инициатива агашек-
агашки будут вакцинироваться пфайзеровской вакциной. или уже ею провакцинировались. А Спутник это для всей остальной массы..
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 10:52
Цитата:
Наверное, не скоро: мы же( Казахстан) в зоне пророссийского влияния, и Путин может криво посмотреть на Токаева. Не зря же организовали цех по розливу именно российской вакцины в Караганде. Кстати, уже и Чехия, вслед за Венгрией, на официальном уровне запросила российскую вакцину "Спутник".
юля елиссева:
Наверное, не скоро: мы же( Казахстан) в зоне пророссийского влияния, и Путин может криво посмотреть на Токаева. Не зря же организовали цех по розливу именно российской вакцины в Караганде. Кстати, уже и Чехия, вслед за Венгрией, на официальном уровне запросила российскую вакцину "Спутник".
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 10:57
Цитата:
однако жеж была информация в официальных источниках, о том, что Росссия запросила у Пфайзера почти 2 миллиона доз вакцин.
ACROS:
апросила российскую вакцину "Спутник".
апросила российскую вакцину "Спутник".
однако жеж была информация в официальных источниках, о том, что Росссия запросила у Пфайзера почти 2 миллиона доз вакцин.
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 10:59
Цитата:
делать это будут на предприятии принадлежащем господину Боранбаеву.
ACROS:
ех по розливу именно российской вакцины в Караганде.
ех по розливу именно российской вакцины в Караганде.
делать это будут на предприятии принадлежащем господину Боранбаеву.
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 11:17
Цитата:
Не удивительно: ИМ же, ВСЁ или почти всё, принадлежит.
юля елиссева:
Не удивительно: ИМ же, ВСЁ или почти всё, принадлежит.
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 11:25
Цитата:
Наверное, в рамках товарообмена или же можно по другому : где же и чем будут вакцинироваться ВЫСШИЕ российские чины, да и наши, казахские, тоже: я что то в пиар-рекламу казахских чиновников,якобы вакцинации с пустым шприцём, перед телекамерами , не очень ВЕРЮ. Если ОНИ не захотели или побрезговали ПОДНЯТЬ упавший прилюдно символ страны, ГЕРБ, то навряд ли будут вакцинироваться массовым продуктом.
юля елиссева:
Росссия запросила
Росссия запросила
Наверное, в рамках товарообмена или же можно по другому : где же и чем будут вакцинироваться ВЫСШИЕ российские чины, да и наши, казахские, тоже: я что то в пиар-рекламу казахских чиновников,якобы вакцинации с пустым шприцём, перед телекамерами , не очень ВЕРЮ. Если ОНИ не захотели или побрезговали ПОДНЯТЬ упавший прилюдно символ страны, ГЕРБ, то навряд ли будут вакцинироваться массовым продуктом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 942
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 11:32
Цитата:
Ссылку на "официальный источник" можете приложить? Что именно "запросила", и именно "2 млн."? Не встречал такой информации, поэтому без ссылки на официальный первоисточник имею основания считать, что вы дезинформируете (т.е. лжёте).
юля елиссева:
была информация в официальных источниках
была информация в официальных источниках
Ссылку на "официальный источник" можете приложить? Что именно "запросила", и именно "2 млн."? Не встречал такой информации, поэтому без ссылки на официальный первоисточник имею основания считать, что вы дезинформируете (т.е. лжёте).
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 12:09
Цитата:
Кстати: кто то , нью бекшин, прогнозировал вспышку ТРЕТЬЕЙ волны корнавируса именно 2-3 марта; судя по официальным сводкам областного штаба пандемия идёт на убыль, и никакой вспышки пока нет.
юля елиссева:
Кстати: кто то , нью бекшин, прогнозировал вспышку ТРЕТЬЕЙ волны корнавируса именно 2-3 марта; судя по официальным сводкам областного штаба пандемия идёт на убыль, и никакой вспышки пока нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7158
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 13:19
Цитата:
У вас там на Украине ЗЕ уже всех заставил вакцинироваться? Или ждёте пока майдан не грянет?)
Lex:
Закономерность, где есть хоть какая-то инициатива агашек- сразу на передовую учителя и медики на передовую выходят =). Не, ну это однозначно совпадение, не более))
Закономерность, где есть хоть какая-то инициатива агашек- сразу на передовую учителя и медики на передовую выходят =). Не, ну это однозначно совпадение, не более))
У вас там на Украине ЗЕ уже всех заставил вакцинироваться? Или ждёте пока майдан не грянет?)
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