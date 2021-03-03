Отправлено: - 11:25

юля елиссева:

Росссия запросила

Цитата:Наверное, в рамках товарообмена или же можно по другому : где же и чем будут вакцинироваться ВЫСШИЕ российские чины, да и наши, казахские, тоже: я что то в пиар-рекламу казахских чиновников,якобы вакцинации с пустым шприцём, перед телекамерами , не очень ВЕРЮ. Если ОНИ не захотели или побрезговали ПОДНЯТЬ упавший прилюдно символ страны, ГЕРБ, то навряд ли будут вакцинироваться массовым продуктом.