Отправлено: - 13:16

И я вам больше скажу: в идеале в Костанайской области стрелки часов надо подвинуть назад не на час, а даже на два часа

Цитата:Ой да неужели?)Делаем вывод все эти опросы,слушания,активисты сейчас бессмысленны потомучто это все видимость но никак не решения проблемыМеняем либо на 2 часа либо не меняем во все иначе сейчас поменяем на 1 час,люди пол года будут ужасно привыкать потом активистам в одно место стрельнет а давайте ещё на 1 час вернём!?людям опять придется пол года привыкать и это ещё хуже будет воздействовать на организм чем все 17 лет жизни не в своем часовом поясе!