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≡ Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41043
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 08:50
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Сегодня, 2 марта, они получили первую дозу российской вакцины «Спутник-V». Вакцинация проходит по всей области. Корреспондент "НГ" посетил поликлинику № 5 («Жемчужина Стомед») и посмотрел, как прививали педагогов и полицейских, прикрепленных к этому медучреждению.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
142
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 08:50
#1
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Прежде чем вакцинироваться посмотрите видео!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1670
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 09:01
#2
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Вакцинироваться НАДО и НУЖНО: посмотрите как после начала МАССОВОЙ вакцинации пандемия пошла на спад и самое главное - массовый психоз диванных митрофанушек-мракобесов, тоже поубавился. Постепенно МСБ возвращается к своей работе.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1993
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 09:14
#3
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А когда появится возможность вакцинироваться пфайзеровской вакциной?

[Исправлено: юля елиссева, 03.03.2021 - 10:50]
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
506
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 09:44
#4
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Закономерность, где есть хоть какая-то инициатива агашек- сразу на передовую учителя и медики на передовую выходят =). Не, ну это однозначно совпадение, не более))
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
70
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 10:04
#5
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Воробьеву доверия больше у меня, чем ко всей прививочной компании
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1993
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 10:51
#6
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Цитата:
Lex:
где есть хоть какая-то инициатива агашек-

агашки будут вакцинироваться пфайзеровской вакциной. или уже ею провакцинировались. А Спутник это для всей остальной массы..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1670
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 10:52
#7
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Цитата:
юля елиссева:


Наверное, не скоро: мы же( Казахстан) в зоне пророссийского влияния, и Путин может криво посмотреть на Токаева. Не зря же организовали цех по розливу именно российской вакцины в Караганде. Кстати, уже и Чехия, вслед за Венгрией, на официальном уровне запросила российскую вакцину "Спутник".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1993
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 10:57
#8
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Цитата:
ACROS:
апросила российскую вакцину "Спутник".

однако жеж была информация в официальных источниках, о том, что Росссия запросила у Пфайзера почти 2 миллиона доз вакцин.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1993
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 10:59
#9
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Цитата:
ACROS:
ех по розливу именно российской вакцины в Караганде.

делать это будут на предприятии принадлежащем господину Боранбаеву.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1670
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 11:17
#10
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Цитата:
юля елиссева:


Не удивительно: ИМ же, ВСЁ или почти всё, принадлежит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1670
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 11:25
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Росссия запросила


Наверное, в рамках товарообмена или же можно по другому : где же и чем будут вакцинироваться ВЫСШИЕ российские чины, да и наши, казахские, тоже: я что то в пиар-рекламу казахских чиновников,якобы вакцинации с пустым шприцём, перед телекамерами , не очень ВЕРЮ. Если ОНИ не захотели или побрезговали ПОДНЯТЬ упавший прилюдно символ страны, ГЕРБ, то навряд ли будут вакцинироваться массовым продуктом.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
942
Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса вслед за медиками в Костанайской области
Отправлено: 03.03.21 - 11:32
#12
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Цитата:
юля елиссева:
была информация в официальных источниках

Ссылку на "официальный источник" можете приложить? Что именно "запросила", и именно "2 млн."? Не встречал такой информации, поэтому без ссылки на официальный первоисточник имею основания считать, что вы дезинформируете (т.е. лжёте).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1670
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 12:09
#13
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Цитата:
юля елиссева:


Кстати: кто то , нью бекшин, прогнозировал вспышку ТРЕТЬЕЙ волны корнавируса именно 2-3 марта; судя по официальным сводкам областного штаба пандемия идёт на убыль, и никакой вспышки пока нет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7158
Re: Педагогов и полицейских начали вакцинировать от коронавируса...
Отправлено: 03.03.21 - 13:19
#14
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Цитата:
Lex:
Закономерность, где есть хоть какая-то инициатива агашек- сразу на передовую учителя и медики на передовую выходят =). Не, ну это однозначно совпадение, не более))

У вас там на Украине ЗЕ уже всех заставил вакцинироваться? Или ждёте пока майдан не грянет?)
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