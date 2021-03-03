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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41043
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1993
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
#1
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Сейчас нурлыботы засрут тем, что никому перевод стрелок не нужен.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4516
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:15
#2
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Сейчас все совещания проводят онлайн, поэтому местному руководству придется на час или два часа раньше приходить чтоб в одно время выйти в эфир. Для чего они должны будут вставать шесть утра чтоб в семь сидеть за монитором. Я думаю только это тормозит, иначе давно бы уже перевели
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1670
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 11:54
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
иначе давно бы уже перевели


Если бы только это: этот вопрос и до пандемии поднимался.
Не хотят и ВСЁ - и ничего тут не поделаешь, хоть суды, хоть слушание - это всё до одного места.

А, по поводу банковских переводов и работы ЦОН-ов:
в режиме онлайн-банкинга можно перечислять деньги, да и любые операции - хоть ночью, хоть днём;

и существует электронное правительство Е-гов, тоже работает 24 часа в сутки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7158
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 03.03.21 - 13:16
#4
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Цитата:
И я вам больше скажу: в идеале в Костанайской области стрелки часов надо подвинуть назад не на час, а даже на два часа

Ой да неужели?)
Делаем вывод все эти опросы,слушания,активисты сейчас бессмысленны потомучто это все видимость но никак не решения проблемы
Меняем либо на 2 часа либо не меняем во все иначе сейчас поменяем на 1 час,люди пол года будут ужасно привыкать потом активистам в одно место стрельнет а давайте ещё на 1 час вернём!?людям опять придется пол года привыкать и это ещё хуже будет воздействовать на организм чем все 17 лет жизни не в своем часовом поясе!
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