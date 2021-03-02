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≡ 7 человек погибли в ДТП на аулиекольской трассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41038
7 человек погибли в ДТП на аулиекольской трассе
Отправлено: 02.03.21 - 20:26
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Лобовое столкновение двух джипов произошло сегодня, 2 марта, около 16.30, на 69 км трассы Костанай-Аулиеколь, между посёлками Новонежинка и Лаврентьевка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3195
Re: 7 человек погибли в ДТП на аулиекольской трассе
Отправлено: 02.03.21 - 20:26
#1
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вот и платные дороги
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
532
7 человек погибли в ДТП на аулиекольской трассе
Отправлено: 02.03.21 - 21:15
#2
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Ну вроде бы дороги ещё бесплатные.
Ты лучше посмотри на состояние дорожного покрытия, один снег и лёд, асфальта не видно.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
115
Re: 7 человек погибли в ДТП на аулиекольской трассе
Отправлено: 02.03.21 - 21:55
#3
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Летят 150км/ч, глаза вылупят,торопятся...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4514
Re: 7 человек погибли в ДТП на аулиекольской трассе
Отправлено: 02.03.21 - 22:31
#4
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Проверить всех водителей на джипах на адекватность, сигналят по чем зря, носятся как угорелые никакой этики на дорогах, думают что бога за мошонку держат
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