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≡ Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за новых требований к минимальной скорости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41038
Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за новых требований к минимальной скорости
Отправлено: 02.03.21 - 16:57
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Казахстанские телеком-компании обяжут соблюдать требования по минимальной скорости интернета. Для 3G это 1 мегабит в секунду, 4G — 5 мегабит, а для фиксированного интернета не менее 70% от скорости, заявленной в тарифе.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21266
Re: Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за...
Отправлено: 02.03.21 - 16:57
#1
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Только требования - выросли. Цена - выросла.
Только дороги, собрались - ремонтировать. Платные - стали.
За планы уже надо - платить?... :lol: :-o
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
571
Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за новых требований к минимальной скорости
Отправлено: 02.03.21 - 18:51
#2
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сейчас "провайдеры" выкатят рисунок-сравнение цен на интернет, как "дорожники"
и у нас он окажется самым дешевым на планете

[Исправлено: electro, 02.03.2021 - 18:52]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7739
Re: Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за...
Отправлено: 02.03.21 - 19:12
#3
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Заставьте их в тарифах писать не до 100мбитс или до 500мбитс,а от 100 или от 500.
Особенно Казахтелеком любит этим заниматься.
Реальная скорость 5мбитс и вроде как и не обманули ведь 5 это до 500.
С таким успехом и я могу принимая на работу продавца написать зп до 500000,а по факту платить 100000
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3830
Re: Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за...
Отправлено: 02.03.21 - 19:23
#4
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Цены на связь у нас действительно не высокие в сравнении, но мы и по уровню жизни с многими не можем сравниться, так что надо конкурентную среду развивать.
А цены задрать много ума не надо, принимая во внимание что у нас полтора оператора на всю страну.
Вот Маск выстроит паутину и будет нам счастье или вот квантовые связи уже на подходе. 8-)
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
105
Re: Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за...
Отправлено: 02.03.21 - 21:14
#5
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телеком вообще охренел в атаке, цены конские, скорости которые они заявляют нет в помине, не знаю как сейчас, раньше было , если у тебя нет стационарного телефона, то нет интернета от телемоа, и плевать что телефон заходит по меди, а интернет по оптике, может чего и поменялось
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
571
Re: Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за...
Отправлено: 02.03.21 - 22:11
#6
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Цитата:
костанаец:

абсолютно ничего не поменялось, те же цены (конские), те же скорости (черепашьи), аж прям стыдно за нац.оператора. Позорище
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4514
Re: Цены на интернет в Казахстане могут вырасти на 20% из-за...
Отправлено: 02.03.21 - 22:26
#7
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Слава небесам! Я отказался от услуг этих заклятых друзей, что прямо сплю спокойно, пусть кочерышку грызут
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