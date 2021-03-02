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"Не убил, потому что умысла не было" - Дело о нападении на жительницу Костаная рассматривают в суде
"Не убил, потому что умысла не было" - Дело о нападении на жительницу Костаная рассматривают в суде
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