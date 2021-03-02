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≡ "Не убил, потому что умысла не было" - Дело о нападении на жительницу Костаная рассматривают в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41037
"Не убил, потому что умысла не было" - Дело о нападении на жительницу Костаная рассматривают в суде
Отправлено: 02.03.21 - 18:50
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Давыдова сообщила в суде, что попросила Крайчинского уйти, а подсудимому показалось, что она его послала на три буквы. Когда подошла к остановке, обернулась и увидела, что Крайчинский что-то достает из спортивной сумки.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21264
Re: "Не убил, потому что умысла не было" - Дело о...
Отправлено: 02.03.21 - 18:50
#1
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Какие благородные алкаши в КОстанае... :lol: ;-)
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