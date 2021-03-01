В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
Отправлено: 01.03.21 - 16:40
Руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ считает недопустимым использование соли для борьбы с гололёдом в населённых пунктах. А также утверждает, что ТОО "Рахат-2018" вывезло мусора в 60 раз меньше, чем прописано в договоре. Читать новость>>
Какого черта соответствующие органы как воды в рот набрали и сидят сторонними наблюдателями? Тут прямая работа экологов. Если переусердствуют с солью газоны и все насаждения превратятся в сухостой. Помню по улице 50 лет октября несколько лет назад высадили почти двести саженцев, которые благополучно высохли. Кто-нибудь спросил, какой ущерб нанесли бюджету города. Так и тут все молчат в тряпочку, как бы история с колесом не повторилось, только в другой вариции
Судья Айнур Таниберген, выслушав все стороны, приняла решение, что не будет рассматривать дело по существу вопроса. Она посчитала, что иск не соответствует деятельности ЦЗПП, так как требования Гиньятова никак не связаны с защитой прав потребителей.
Да уж ... Как показывает практика, суды по большей части бесхребетны когда ответчики акиматовские.
чиновники живут одним днем. Сабитов скорее всего на двойки в школе учился. Не понимают они что нельзя так в наглую нарушать баланс в природе. Излишняя соль это смерть. Чтобы сохранить подольше продукты их солят. Соль убивает микроорганизмы. В почве нарушается микрофлора. Деревья и трава погибнут однозначно. Пострадает и наша река Тобол со всей живностью. Мозги включите, чинуши. Лень им своевременно почистить дороги или на крайний случай чистым песочком остановки и перекрестки посыпать. Все от них больше ничего не требуется. Природа и погода сами все сделают. Конечно эту гадость один раз разбросают по дорогам и она всю зиму будет кваситься и им делать уже ничего не надо. Категорически нельзя баловаться с солевыми реагентами. Вообще химические препараты нельзя использовать в этих целях. Все в конечном итоге отражается на природе , а стало быть и на человеке- на нас с вами.
Иск был к частнику и с акиматом не собирались разбираться, юрист как раз правильно подсказал разделить эти вещи и правильно сделали. Цитата:
abaika95: Тут тоже плохая работа вашего юриста,раз он ничего не смог сделать уже даже при выйгранном суде)
Вы наверное запамятовали, исполнение решения суда не смог обеспечить государственный орган «Межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов» департамента юстиции Костанайской области в лице судоисполнителя Абильдина Е.Б. Жалобы писали и в антикор и прокуратуру и юстицию. Что по вашему ещё могли сделать жители и юрист?
Дело в том, что госпошлины, юриста и другие расходы жители оплачивали из своего кармана и тратили своё время, тогда как акиматовские в рабочее время за государственный счёт и как Вы понимаете разница существенная. Поэтому бесконечные суды не для простого гражданина.
Руководитель отдела ЖКХ Рудного Данияр САБИТОВ не видит проблемы в использовании соли: "...Я не думаю, что здоровье людей, чтобы они не падали и не попадали в ДТП, стоит ставить на чашу весов и противопоставлять запрету на соль..."
Конечно! Пусть потом половина области травится водой из Тобола. Пусть гибнет рыба. И соль пусть засыхает, поднимается в воздух и пусть ей тоже дышат люди. И весь город пусть будет в грязи. Зато не падают!
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