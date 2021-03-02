Отправлено: - 17:07

Victor Yang:

Если есть автомобиль, то 2 тенге за километр - вот совсем не деньги. Обслуживание автомобиля дороже стоит. Тем более речь идёт только о грузовых, а это уже, как правило, бизнес

Цитата:Это называется "моя хата с краю"... Сегодня эти 2 тенге заплатит перевозчик, а завтра - уже вы, в магазине.Кстати, если прокатит с грузовыми, через время и легковые платить будут.Уже платим за "страховую" медицину, теперь прибавились дороги. На подходе что, армия? Полиция? Взносы на акимат?