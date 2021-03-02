Отправлено: - 19:23

Цены на связь у нас действительно не высокие в сравнении, но мы и по уровню жизни с многими не можем сравниться, так что надо конкурентную среду развивать.А цены задрать много ума не надо, принимая во внимание что у нас полтора оператора на всю страну.Вот Маск выстроит паутину и будет нам счастье или вот квантовые связи уже на подходе.