Отправлено: - 14:09





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41343 Кто будет осуществлять обслуживание платных участков дорог в Костанайской области?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41343 Какой категории по законодательству РК должна соответствовать дорога на которой вводится платный проезд?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41343 Уточнить наличие альтернативных дорог, по которым можно проехатьИсточник:

[Исправлено: Victor Yang, 02.03.2021 - 14:10]

Цитата:Те же кто и бесплатных - КазАвтоЖол.Цитата:Думаю что нет таких требований.Цитата:Если есть автомобиль, то 2 тенге за километр - вот совсем не деньги. Обслуживание автомобиля дороже стоит. Тем более речь идёт только о грузовых, а это уже, как правило, бизнес.