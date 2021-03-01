Отправлено: - 11:57

elektron:

Для грузовых нет. Но выбор он как говорится есть. Кому деньги дороже времени, всегда могут альтернативно проехать. И поверьте по дорогам лучшего качества, что у вас платными собираются делать.

ACROS:

ВОРОВСТВО. Когда же ВЫ нажрётесь !!

Цитата:Не верюМы ещё не видели каков будет ремонт нашей платной трассы и да для легковых у нас тоже бесплатно и всегда есть альтернатива,хочешь едь по полевой бесплатно хоть куда)Цитата:Акрос что с вами?)