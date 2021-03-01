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≡ Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41035
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 01.03.21 - 15:43
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Общественные слушания на тему платности дорог в Костанайской области прошли в акимате города сегодня, 1 марта. Правда, назвать так совещание, на котором в явном большинстве были представители АО «Казавтожол» и чиновники, и в минимальном количестве - жители, можно с очень большой натяжкой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1663
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 22:56
#15
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Очередная схема ВОРОВСТВА.
Платная дорога - это скорость, комфорт, безопасность, освещение, придорожный сервис.
Если дорога не отремонтирована и "убитая", но платная и её только "обещают" отремонтировать в будущем, и на будущие деньги водителей, то есть :"...утром деньги, а вечером стулья..." - то козе понятно: ВОРОВСТВО.
Когда же ВЫ нажрётесь !!
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21262
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 01.03.21 - 23:02
#16
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Цитата:
ACROS:
Когда же ВЫ нажрётесь !!

Думаю, что - никогда... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10083
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 02.03.21 - 00:21
#17
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Цитата:
Какой будет оплата - пока на стадии обсуждения. Сейчас плата за проезд по 1 км платных дорог в Казахстане равна 1-2 тенге

Щучинск-Нур султан проезд 5000 теньге, то есть 25 теньге- 1 км.
Нур-Султан -Тимертау проезд 3500 теньге тоесть тоже около 25 теньге за 1 км.
Россия платон 2 рубля -1 км тоесть 10 теньге -1 км. Разница очень видна))
Для грузовых цены.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
136
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 02.03.21 - 01:02
#18
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Молодцы! Давно пора было ответку дать Платону - системе взимания платы с автомобилей имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн. ..
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
504
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 02.03.21 - 08:53
#19
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то есть если я правильно понял- за то, что будешь ехать по колдоёбинам нужно платить деньги? В РФ освещали этот вопрос, там в обязательном порядке идёт параллельно бесплатная дорога, притом такая же какой хотят сделать в РК платную.
Как интересно они проводили это слушание, деДский садег пенсионеров.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7154
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 02.03.21 - 11:57
#20
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Цитата:
elektron:
Для грузовых нет. Но выбор он как говорится есть. Кому деньги дороже времени, всегда могут альтернативно проехать. И поверьте по дорогам лучшего качества, что у вас платными собираются делать.

Не верю
Мы ещё не видели каков будет ремонт нашей платной трассы и да для легковых у нас тоже бесплатно и всегда есть альтернатива,хочешь едь по полевой бесплатно хоть куда)Цитата:
ACROS:
ВОРОВСТВО. Когда же ВЫ нажрётесь !!

Акрос что с вами?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7154
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 02.03.21 - 11:59
#21
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Цитата:
Lex:
В РФ освещали этот вопрос, там в обязательном

А у вас на Украине как?
Все дороги в Европу уже провели?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1359
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 02.03.21 - 13:12
#22
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Чтобы обложить налогом, должен быть объект налогообложения. А где, собственно, объект? Где дорога?)))
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