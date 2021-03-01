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≡ В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41035
В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
Отправлено: 01.03.21 - 16:40
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Руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ считает недопустимым использование соли для борьбы с гололёдом в населённых пунктах. А также утверждает, что ТОО "Рахат-2018" вывезло мусора в 60 раз меньше, чем прописано в договоре.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4512
Re: В этот-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 01.03.21 - 16:40
#1
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Какого черта соответствующие органы как воды в рот набрали и сидят сторонними наблюдателями? Тут прямая работа экологов. Если переусердствуют с солью газоны и все насаждения превратятся в сухостой. Помню по улице 50 лет октября несколько лет назад высадили почти двести саженцев, которые благополучно высохли. Кто-нибудь спросил, какой ущерб нанесли бюджету города. Так и тут все молчат в тряпочку, как бы история с колесом не повторилось, только в другой вариции
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3829
Re: В этот-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 01.03.21 - 17:00
#2
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Цитата:
Судья Айнур Таниберген, выслушав все стороны, приняла решение, что не будет рассматривать дело по существу вопроса. Она посчитала, что иск не соответствует деятельности ЦЗПП, так как требования Гиньятова никак не связаны с защитой прав потребителей.


Да уж ... Как показывает практика, суды по большей части бесхребетны когда ответчики акиматовские.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7154
Re: В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 01.03.21 - 22:36
#3
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Цитата:
peshexod:
Да уж ... Как показывает практика, суды по большей части бесхребетны когда ответчики акиматовские

Вы же в суде выйграли спор и вам баннер оплатили)
И в первом суде приняли решение в вашу пользу и заморозили стройку)
Так что не надо)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
69
Re: В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 02.03.21 - 08:43
#4
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чиновники живут одним днем. Сабитов скорее всего на двойки в школе учился. Не понимают они что нельзя так в наглую нарушать баланс в природе. Излишняя соль это смерть. Чтобы сохранить подольше продукты их солят. Соль убивает микроорганизмы. В почве нарушается микрофлора. Деревья и трава погибнут однозначно. Пострадает и наша река Тобол со всей живностью. Мозги включите, чинуши. Лень им своевременно почистить дороги или на крайний случай чистым песочком остановки и перекрестки посыпать. Все от них больше ничего не требуется. Природа и погода сами все сделают. Конечно эту гадость один раз разбросают по дорогам и она всю зиму будет кваситься и им делать уже ничего не надо. Категорически нельзя баловаться с солевыми реагентами. Вообще химические препараты нельзя использовать в этих целях. Все в конечном итоге отражается на природе , а стало быть и на человеке- на нас с вами.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3829
Re: В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 02.03.21 - 09:22
#5
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Цитата:
abaika95:
Вы же в суде выйграли спор и вам баннер оплатили)

Не у акиматовских, частная фирма ответчики
Цитата:
abaika95:
заморозили стройку)

Стройка не останавливалась ни на день.
И да я сказал
Цитата:
peshexod:
по большей части

В случае с общежитием городской и областной суд проигран, выиграли акиматовские и их прикормыши.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7154
В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
Отправлено: 02.03.21 - 11:55
#6
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Цитата:
peshexod:
Не у акиматовских, частная фирма ответчики

Фирма срывала банер по команде акимата так что это сугубо ваши проблемы и вашего юриста что вы не смогли привлечь акимат к ответу)
Цитата:
peshexod:
Стройка не останавливалась ни на день.

Тут тоже плохая работа вашего юриста,раз он ничего не смог сделать уже даже при выйгранном суде)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3829
Re: В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 02.03.21 - 12:09
#7
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Цитата:
abaika95:
Фирма срывала банер по команде акимата

Иск был к частнику и с акиматом не собирались разбираться, юрист как раз правильно подсказал разделить эти вещи и правильно сделали.
Цитата:
abaika95:
Тут тоже плохая работа вашего юриста,раз он ничего не смог сделать уже даже при выйгранном суде)

Вы наверное запамятовали, исполнение решения суда не смог обеспечить государственный орган «Межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов» департамента юстиции Костанайской области в лице судоисполнителя Абильдина Е.Б.
Жалобы писали и в антикор и прокуратуру и юстицию.
Что по вашему ещё могли сделать жители и юрист?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2253
Re: В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 02.03.21 - 12:43
#8
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Судья Айнур Таниберген, выслушав все стороны, приняла решение, что не будет рассматривать дело по существу вопроса.
Источник:

Эта судья сама-то понимает, что такое "существо вопроса"?
Об Орхусской конвенции, конечно, она ничего не слышала, а следовательно, та для неё не существует
Вперёд, Сталкер!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7154
В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
Отправлено: 02.03.21 - 13:03
#9
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Цитата:
peshexod:
Иск был к частнику и с акиматом не собирались разбираться, юрист как раз правильно подсказал разделить эти вещи и правильно сделали

Правильно потомучто ваш юрист не потянул бы дело против акимата поэтому решил довольствовался малым,когда как цель то у вас была принцип?) Но малось не дожали
Цитата:
peshexod:
Жалобы писали и в антикор и прокуратуру и юстицию. Что по вашему ещё могли сделать жители и юрист?

Иск подать о неисполнении решения,судится судится как Гиньятов вон делает,на каждую закорючку в суд бежит) но юрист у вас попался не из принципиальных,просто отработчик
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3829
В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
Отправлено: 02.03.21 - 13:44
#10
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Цитата:
abaika95:

Дело в том, что госпошлины, юриста и другие расходы жители оплачивали из своего кармана и тратили своё время, тогда как акиматовские в рабочее время за государственный счёт и как Вы понимаете разница существенная.
Поэтому бесконечные суды не для простого гражданина.
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