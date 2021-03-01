Отправлено: - 17:00

Судья Айнур Таниберген, выслушав все стороны, приняла решение, что не будет рассматривать дело по существу вопроса. Она посчитала, что иск не соответствует деятельности ЦЗПП, так как требования Гиньятова никак не связаны с защитой прав потребителей.

Цитата:Да уж ... Как показывает практика, суды по большей части бесхребетны когда ответчики акиматовские.